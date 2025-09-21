Localizan con vida a la artista Frany Arteaga y otras seis personas desaparecidas en Jalisco

GUADALAJARA, Jalisco (apro).— La Fiscalía del Estado de Jalisco reportó la localización con vida de siete personas que habían sido reportadas como desaparecidas en dos incidentes separados, ocurridos en agosto pasado.

Las víctimas, entre las que se encuentran artistas, abogados y un ex candidato, ya se encuentran con sus familias y en buen estado de salud.

Sin embargo, la Fiscalía Estatal fue hermética y no ofreció detalles de cómo, cuándo y dónde fueron ubicadas las víctimas de desaparición; por ejemplo no explicó si fueron liberados o fueron rescatados. Tampoco efectuó declaraciones ni ofreció entrevistas que permitieran esclarecer con más precisión los hechos, ya que solo emitió un comunicado general.

Plagio en galería de arte

Entre las personas ubicadas, tres fueron privadas de su libertad en un mismo hecho.

El pasado 27 de agosto, la artista plástica Frany Arteaga, de 35 años, fue raptada de la galería Casa Natalia, en la colonia Revolución de Guadalajara. En el mismo incidente, también fueron privados de la libertad el abogado Gustavo Torres Reyes, de 42 años y dueño del lugar, y Rodrigo Vázquez Coutiño, de 43 años conocido como "El Patriota" y ex candidato independiente a la alcaldía de Benito Juárez, Quintana Roo.

A la desaparición de estas tres personas se sumó días después la de Abraham Emmanuel Pacheco Partida, "Yizus", un motociclista conocido de una de las víctimas, quien fue reportado como desaparecido el 30 de agosto en la colonia Ponciano Arriaga.

El secuestro de Frany Arteaga provocó una fuerte reacción en la comunidad artística de Guadalajara, que organizó protestas, intervenciones artísticas y comunicados para presionar a las autoridades y visibilizar su caso.

Rapto cerca de la Fiscalía

En otro caso, tres hombres que fueron secuestrados a pocas cuadras de la Fiscalía del Estado de Jalisco, también fueron encontrados con vida y en buen estado de salud. Sus familiares confirmaron la noticia este fin de semana, tras casi un mes de angustia.

Se trata de Héctor Manuel Valdivia Martínez de 47 años, José Manuel Arredondo Roldán de 46 años y Gary Omar Silva González de 30 años , quienes fueron "levantados" el 23 de agosto por un comando armado y encapuchado. Según los testimonios de sus allegados, los tres fueron liberados sin lesiones graves.

José Manuel Arredondo Roldán, Héctor Manuel Valdivia Martínez y Gary Omar Silva González

El secuestro generó gran indignación pública, ya que ocurrió minutos después de que Valdivia Martínez fuera liberado de la Fiscalía, donde había sido interrogado en relación con el asesinato de una familia de Michoacán. Sus familiares, incluyendo Arredondo Roldán y Silva González, lo esperaban a la salida del edificio cuando fueron agredidos y privados de su libertad, en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel.

Este caso generó gran indignación, ya que el secuestro tuvo lugar minutos después de que las autoridades liberaran a una de las víctimas.

Familiares, amigos y compañeros de los tres hombres llevaron a cabo diversas protestas para exigir su búsqueda. La familia de Gary Silva agradeció en redes sociales el apoyo de las personas, colectivos y medios de comunicación que ayudaron a visibilizar el caso.