Masacre en Guanajuato: comando asesina a siete hombres afuera de una tiendita en Las Jícamas

VALLE DE SANTIAGO, Gto. (apro).- Siete hombres murieron y uno más resultó con lesiones graves en la comunidad Las Jícamas, luego de que un comando armado llegó hasta la calle 16 de septiembre y comenzó a disparar contra el grupo de hombres que convivían afuera de una tiendita.

De acuerdo con los primeros reportes, minutos antes de las 19:00 horas del sábado se reportó al sistema de emergencias 911 que había personas heridas en una de las calles principales de la comunidad.

Al llegar al lugar, el personal de la policía municipal confirmó que en la vía pública estaban los cuerpos sin vida de siete hombres, mientras que uno más con lesiones por arma de fuego en el tórax. El sobreviviente identificado como Jesús Santiago de 22 años de edad fue trasladado al hospital y su estado de salud se reportó como grave.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado los siete hombres que murieron durante el ataque todavía no han sido identificados.

Según testigos, personas armadas a bordo de varios vehículos llegaron hasta la tiendita en el centro de la comunidad y sin mediar palabra comenzaron a disparar.

Valle de Santiago se ubica al sur de Guanajuato. En la última semana, el municipio ha sido el epicentro de la violencia en el estado.

La ola de violencia comenzó la madrugada del 16 de septiembre, cuando horas después de la ceremonia del grito se registró el incendio de seis vehículos sobre la carretera Valle de Santiago a Jaral del Progreso y en la salida a la carretera Valle de Santiago-Yuriria.

Sobre los incendios de vehículos para bloquear vialidades, el Gobierno de Guanajuato negó que se tratara de una reacción por detenciones o enfrentamientos entre grupos criminales.

"Los vehículos, siniestrados aparentemente con la intención de causar alarma, fueron retirados de inmediato", aseguró la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno del Estado a través de una ficha informativa difundida el 16 de septiembre.

Incluso, de acuerdo con las autoridades estatales, los incendios de vehículos fueron "hechos aislados" durante los festejos patrios.

El viernes Valle de Santiago amaneció con más vehículos incendiados. Se trató de dos incidentes registrados durante la madrugada, uno sobre la carretera Valle de Santiago-Jaral del Progreso, y el otro en la cochera de una vivienda en la cabecera municipal.

En el reporte que ofreció la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno del Estado se aseguró que no hubo personas lesionadas por este hecho y que los incendios fueron controlados por el personal de emergencias.

"Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policías Municipales, mantienen un operativo en la zona", señaló nuevamente la Secretaría de Seguridad y Paz.

Un día después se registró la masacre que cobró la vida de siete hombres y uno más sigue hospitalizado por las heridas que recibió durante el ataque armado.