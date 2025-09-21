Tras casi un mes localizan con vida a tres desaparecidos cerca de la Fiscalía de Jalisco

GUADALAJARA JAl., (apro).- Tres hombres que habían sido reportados como desaparecidos tras ser privados de la libertad por un comando armado en Guadalajara a unas cuadras de la Fiscalía del Estado de Jalisco fueron localizados con vida y están en buen estado de salud, confirmaron este fin de semana sus familiares.

Se trata de Héctor Manuel Valdivia Martínez, José Manuel Arredondo Roldán y Gary Omar Silva González, quienes el pasado 23 de agosto fueron interceptados y levantados por sujetos encapuchados y armados, luego de que Héctor Manuel fue retenido y liberado por la Fiscalía del Estado para ser interrogado en torno a un multihomicidio de una familia de Michoacán, crimen que ocurrió en la zona de Medrano al oriente de Guadalajara.

De acuerdo con testimonios de sus allegados, los tres hombres fueron liberados sin presentar lesiones de gravedad.

La familia de Gary agradeció el apoyo a las personas, colectivos de búsqueda y organizaciones civiles que apoyaron a visibilizar el caso, además de a los medios de comunicación que difundieron sus denuncias.

“Localizado con vida, gracias a Dios Gary ya está con nosotros. Bendita toda la gente que nos ayudó a compartir su información hasta localizarlo, mil gracias infinitas”, fue el mensaje que se compartió en la página denominada: Nos Falta Gary Silva.

El caso generó indignación porque Héctor Manuel había sido liberado por la Fiscalía y, minutos después, fue privado de la libertad junto con José Manuel y Gary Omar, quienes lo acompañaron a su salida de la dependencia estatal junto con otros familiares, esto en el cruce de Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel, hecho presenciado por sus esposas y parejas, quienes relataron que también fueron agredidas y despojadas de sus pertenencias.

La desaparición se vinculó con las investigaciones del asesinato de una familia originaria de Michoacán, cuyos cuerpos fueron hallados en una camioneta el 22 de agosto en Guadalajara. En esas pesquisas, las autoridades catearon un taller mecánico donde trabajaban Héctor Manuel y un hombre conocido como “El Chino”, quienes habían sido retenidos por la policía investigadora como parte de las indagatorias.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado no ha emitido información oficial sobre las circunstancias en que ocurrieron la liberación y localización de los tres sobrevivientes.

Durante el periodo de casi un mes en que los tres hombres estuvieron en calidad de no localizados, los familiares, amigos y compañeros de trabajo de los tres hombres realizaron varias acciones de protesta para exigir su búsqueda y localización con vida.

Las familias reiteraron su exigencia de justicia y de garantías de seguridad para sus seres queridos, al insistir en que los hombres son trabajadores honestos sin vínculos con el crimen organizado. También solicitaron a las autoridades que no se repitan episodios de violencia e impunidad como el que vivieron, donde el comando pudo interceptarlos a plena luz del día sin que hubiera una reacción inmediata.