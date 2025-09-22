Atacan cuatro instalaciones de la Fiscalía en Baja California; lanzan molotov contra vehículos

BAJA CALIFORNIA (apro).- Comandos armados atacaron este fin de semana cuatro instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ensenada y Tijuana, además de colocar una narcomanta contra un mando en la ciudad capitalina de Mexicali, Baja California.

Los hechos comenzaron a partir de las 00:00 horas en el municipio porteño, durante la madrugada del sábado 20 de septiembre, cuando los sujetos se organizaron para quemar vehículos e ingresar en áreas oficiales.

De acuerdo a los datos recabados por la prensa, dos vehículos con personas armados ingresaron de manera violenta al edificio de la FGE ubicado en la zona de El Ciprés, en la colonia Bustamante, en Ensenada.

Aquí, amagaron al guardia de seguridad ubicado en una de las casetas de entrada, para luego internarse en el inmueble e incendiar cuando menos tres unidades oficiales y realizar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Según trascendió, el comando habría entrado incluso al edificio principal, hasta puntos como la cocina.

Estas oficinas de la fiscalía forman parte de un conjunto de dependencias municipales, estatales y federales supuestamente resguardadas, pues a un costado está un cuartel de la Guardia Nacional (GN), además de que a pocos metros está el Centro de Gobierno del Estado de Baja California, el Palacio Municipal de Ensenada, y a menos de cinco minutos de distancia por la avenida Reforma -principal arteria que recorre toda la ciudad- la Guarnición Militar de El Ciprés.

Sin embargo, no hubo detenidos ni lesionados derivados de estas acciones del comando.

De manera simultánea, al norte de la ciudad, en las oficinas de la FGE ubicadas en la calle Novena e Insurgentes, a un costado de un mercado popular, un grupo de individuos no identificados lanzó bombas molotov contra botes de basura y vehículos que estaban cerca, pero no pasó a mayores.

Los hechos quedaron registrados en cámaras del sistema de videovigilancia del C5, además de que las autoridades localizaron dos vehículos relacionados con los hechos: un automóvil Lincoln, marca Ford, color blanco, y una camioneta Chevrolet Avalanche, color negro.

Atacan también de madrugada en Tijuana

Tras el primer ataque coordinado, el segundo se registró durante la madrugada (pasadas las 02:00 horas) del domingo 21 de septiembre en el municipio de Tijuana.

Aquí, conforme a los reportes generales, fue en las instalaciones de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, ubicadas en la colonia Ciudad Industrial, delegación Centenario, en la zona de Otay.

Los sujetos armados, detectados como jóvenes de alrededor de 23 años, ingresaron por la parte trasera del inmueble -pegado a un campo de béisbol, y prendieron fuego a varias unidades oficiales estacionadas en el lugar.

Destacó que una unidad antisecuestros resultó con daños parciales, según las imágenes captadas por medios locales.

Autoridades de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dependiente de la FGE, y del cuerpo de Bomberos local, informaron que hubo daños totales en un vehículo tipo pickup, un vehículo sedán y otro vehículo tipo pickup con daños por vandalismo.

Las unidades afectadas al parecer son propiedad de la Fiscalía General del Estado, según los datos.

Al igual que en Ensenada, no hubo lesionados ni personas detenidas; trascendió que la respuesta oficial fue una instrucción de “reforzar la seguridad en todas las instalaciones de la Fiscalía en el estado, con presencia permanente de elementos de seguridad durante las 24 horas”.

Narcomanta contra mando en Mexicali

Alrededor de las 08:00 horas de este domingo 21 de septiembre, en el municipio de Mexicali, capital de Baja California, fue reportada una narcomanta dirigida, al parecer, contra un mando de la fiscalía de aquella zona.

El material estaba en un puente peatonal de la calzada Independencia, a escasos metros de la zona de Río Nuevo, donde se ubican las instalaciones de la FGE.

Dicho mensaje fue dirigido al jefe del área de Homicidios, identificado como el agente Trujillo, y fue firmada por presuntos integrantes de “La Chapiza” y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El texto en cuestión indicó: “Trujillo, jefe de Homicidios Mexicali. No te pases de verga haciendo los trabajos de Los Rusos porque te vamos a poner 46. Atte. Chapiza-CJNG-X6-C4”.

Sobre estos hechos, hasta el momento no se han pronunciado la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, o la fiscal general de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez.