Difunden video del accidente aéreo en el que murió la conductora Débora Estrella

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras darse a conocer el fallecimiento de la conductora de televisión Débora Estrella, en redes sociales se ha difundido un video del accidente aéreo en el que la periodista perdió la vida.

En la grabación, que tiene una duración de casi dos minutos y medio, se puede visualizar la avioneta Cessna 150M con matrícula XB-BGH en la que presuntamente viajaba la conductora de 43 años y el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, así como a un helicóptero Bell 429.

Ambas aeronaves se ven sobrevolando a una baja altura, una a poca distancia de la otra.

En una parte del clip, la cámara solo enfoca al helicóptero y pocos segundos después se ve a la avioneta desplomada sobre la tierra. Sin embargo, no se observa a cuadro el momento exacto en el que la aeronave se estrella. El siniestro sucedió alrededor de las 6:35 de la tarde de este sábado 20 de septiembre, según el video.

#Entérate, un Cessna con matrícula XB-BGH se accidentó en el municipio de García, Nuevo León, a la altura del Parque Industrial Ciudad Mitras. Se reportó que abordo viajaba Débora Estrella, conductora de televisión y el piloto, los cuales se reportaron como fallecidos.… pic.twitter.com/rdQ4o8aTtz — EnElAire (@Enel_Aire) September 21, 2025

Inmediatamente el helicóptero comienza a descender hasta posicionarse sobre la vialidad que se encuentra cerca del terreno donde quedó la avioneta – en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García, Nuevo León – y enseguida sus tripulantes bajan para intentar ayudar a los pasajeros de la aeronave estrellada.

Aunque hasta el momento no se han confirmado las causas del accidente aéreo, en redes sociales se especula que el choque pudo haber sido ocasionado por una turbulencia debido a la corta distancia en la que se encontraban dichas aeronaves, afectando a la avioneta – la cual pertenecía al Centro de Estudios Aeronáuticos de Monterrey (CEAM) y era utilizada para prácticas de vuelo – que es de menor tamaño a comparación del helicóptero.

Autoridades realizan labores de rescate

Protección Civil del estado de Nuevo León informó que alrededor de las 3 de la mañana del pasado domingo 21 de septiembre se realizó un operativo para trasladar la aeronave a un sitio seguro y la extracción de los cuerpos; dichas acciones se llevaron a cabo luego de aplicar un producto químico retardante en el área del siniestro para evitar algún otro riesgo.

Durante estas maniobras de rescate también estuvieron presentes elementos de Protección Civil de García, Bomberos de Nuevo León, Fuerza Civil, Policía Municipal, Peritos de la Fiscalía General de Justicia de dicho estado, la Agencia Federal de Aviación, la Defensa y la Guardia Nacional.

¿Quién era Débora Estrella?

Débora Estrella era una conductora de televisión en noticieros como Telediario Matutino en Multimedios en Monterrey, en Milenio Televisión y Fuerza Informativa Azteca en Ciudad de México.

Nació el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, Nuevo León, donde se graduó como abogada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Antes de comenzar su carrera en los medios de comunicación, laboró en empresas como Pepsico, Grupo Lomex y Sigma.

La abogada y conductora de 43 años tenía un gusto por la aviación y la equitación, por lo que regularmente solía compartir en redes sociales su interés en estas áreas.