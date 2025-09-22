Extesorera de Temoac es detenida otra vez; “La Patrona” está ligada al grupo criminal “Los Aparicio"

MORELOS (apro).-Por segunda ocasión fue detenida la extesorera del municipio de Temoac; Andrea Angelina “N” identificada por las autoridades como “La Patrona”, es suegra del actual presidente municipal, Valentín Lavín Romero y fue detenida junto a otras seis personas por sus presuntos vínculos con el grupo criminal "Los Aparicio".

"La Patrona" ya había sido detenida el 12 de noviembre de 2024, durante la administración del fiscal Uriel Carmona Gándara, junto con tres jóvenes. En aquel momento, fueron señalados como presuntos responsables de delitos de extorsión, narcomenudeo, secuestro y homicidio en la zona oriente de Morelos.

Sin embargo, a pesar de los señalamientos, tras cuatro meses de reclusión, “La Patrona” salió en libertad. Inicialmente procesada por portación de arma de fuego, su condena de dos años y seis meses fue sustituida. Días después, al enfrentar cargos por secuestro y extorsión, la Fiscalía no acreditó las acusaciones, por lo que la jueza redujo el caso a delitos contra la salud y permitió que continuara el proceso en libertad, con firma periódica ante la UMECA y prohibición de salir del país.

Operativo de seguridad

Desde las primeras horas de este lunes, las comunidades de Amilcingo y Huazulco fueron cercadas por elementos de la Guardia Nacional durante varias horas, generando incertidumbre entre la población.

Operativo

Temoac está situado a 79 kilómetros de Cuernavaca, la capital del estado de Morelos. De acuerdo con autoridades federales, la zona registra una presencia significativa de grupos del crimen organizado. La municipalidad está gobernada por Valentín Lavín Romero —yerno de Andrea Angelina “N”—, quien llegó al poder por el Partido Verde Ecologista, de acuerdo con registros de la autoridad electoral.

Fuentes consultadas indicaron que se trató de un operativo conjunto en el que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía del Estado de Morelos y la Guardia Nacional, quienes realizaron diversas diligencias de cateo en distintos puntos de la zona.

Se logró la detención de al menos seis personas —dos mujeres y cuatro hombres— señaladas de presuntamente formar parte del grupo delictivo Los Aparicio o "Los Huazulcos". Por el momento, los detenidos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público y rinden su declaración ante la Fiscalía General del Estado. Además de Andrea Angelina “N”, entre los detenidos hay dos personas consideradas muy importantes dentro de la organización criminal, cuya identidad se desconoce hasta el momento.

La Fiscalía del Estado adelantó que mañana dará más detalles sobre estas detenciones y anunció que se decomisaron armas cortas y dosis de distintos tipos de drogas.

Informes del personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos revelan que este grupo criminal se dedicaría a la extorsión, principalmente en la zona oriente de la entidad.