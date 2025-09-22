Hallan sin vida a los artistas colombianos B-King y Regio Clown en el Estado de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, alias Regio Clown, fueron encontrados sin vida este lunes en el Estado de México, según confirmaron autoridades locales. Los cuerpos, hallados con signos de violencia y un presunto narcomensaje, cierran una intensa búsqueda iniciada tras su desaparición el pasado 16 de septiembre en la exclusiva colonia Polanco de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) confirmaron el hallazgo de los cuerpos.

"Personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio.Este lunes 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos", indicó en un comunicado la FGJCDMX.

B-King, cantante de reguetón de 31 años originario de Norte de Santander, y Regio Clown, DJ y productor de 35 años nacido en el Valle del Cauca, se encontraban en México para una serie de presentaciones musicales. El 14 de septiembre, ambos ofrecieron un exitoso concierto en la discoteca ElectroLab de la capital, titulado “Sin Censura. Independence Day”. Fue la última actuación pública de los artistas, quienes promocionaban sus más recientes sencillos.

La desaparición de los músicos fue reportada el 17 de septiembre por su mánager, Juan Camilo Gallego, tras perder contacto con ellos luego de que fueran vistos saliendo del gimnasio Smart Fit en la avenida Masaryk, Polanco.

La FGJCDMX emitió fichas de búsqueda, mientras la confusión inicial llevó al presidente colombiano, Gustavo Petro, a mencionar un posible concierto en Sonora, dato desmentido por autoridades mexicanas. La investigación se centró en la capital y sus alrededores.

La Fiscalía del Estado de México no han revelado detalles sobre la causa de muerte ni posibles sospechosos, manteniendo la investigación en curso. .

Cronología de la desaparición y hallazgo

14 de septiembre de 2025: Ofrecen un concierto exitoso en ElectroLab. B-King publica en redes un video ilusionado: "Excelente, rompiendo en México... Vamos a romper en el nombre de Jesús de los Ejércitos".

16 de septiembre de 2025: Vistos por última vez saliendo del gimnasio Smart Fit en Masaryk (Polanco) alrededor del mediodía. B-King vestía camiseta negra, pants blancos y tenis blancos (mide 1.73 m, greca en ceja izquierda y tatuajes). Regio Clown iba con ropa deportiva negra.

17-19 de septiembre: La familia y el mánager denuncian su desaparición ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que emite fichas de búsqueda. Hay confusión inicial: el presidente colombiano Gustavo Petro menciona un posible concierto en Sonora y pide ayuda al gobierno mexicano, pero la Fiscalía de Sonora niega cualquier indicio allí.

22 de septiembre: Autoridades confirman el hallazgo de sus cuerpos sin vida en el Estado de México, cerca de CDMX. Según reportes, los cuerpos presentaban signos de violencia y estaban acompañados de un presunto "narcomensaje" (un cartel típico en crímenes relacionados con narcotráfico). La FGJCDMX y la Fiscalía del Edomex investigan las circunstancias, incluyendo posibles vínculos con el entorno criminal, aunque no se han revelado detalles específicos sobre la causa de muerte o sospechosos.