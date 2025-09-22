La granada arrojada al INM iba dirigida contra un sudamericano: Fiscalía de Michoacán

Personal de la SSP de Michoacán acudió al lugar donde fue arrojado el artefacto. Foto: Facebook Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- La granada arrojada esta mañana frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en esta ciudad, ubicadas en la avenida Camelinas, presuntamente iba dirigida contra una persona de origen sudamericano que esperaba la apertura de las oficinas, informó el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Carlos Torres Piña.

“Todo indica que fue en ese sentido, pero vamos a seguir con las revisiones”, señaló el funcionario, tras precisar que esa es una de las líneas de investigación que se siguen en torno al asunto.

En declaraciones ante representantes de varios medios de comunicación, Torres Piña indicó que por las circunstancias del caso y por los delitos que pueden derivarse, las investigaciones serán encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), aunque la corporación estatal coadyuvará en lo que se requiera, además de la colaboración de la Policía Morelia, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Ante una pregunta, el fiscal aseveró que no se tiene conocimiento de la existencia de amenazas contra servidores públicos del INM.

Posteriormente trascendió de manera extraoficial que fueron identificados dos individuos que viajaban a bordo del vehículo desde el que fue arrojada la granada, aunque no se ha determinado el móvil de los hechos.

Después de que el artefacto explosivo fue lanzado, agentes especializados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lo aseguraron y lograron desactivarlo, sin que hubiera consecuencias para la población civil.

Hasta la tarde de este lunes, las instalaciones del organismo federal permanecían bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional, mientras elementos de diversas corporaciones implementaron un operativo de búsqueda de los presuntos responsables.