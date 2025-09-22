Lanzan granada de fragmentación contra oficinas del Instituto Nacional de Migración en Morelia

MORELIA, Mich. (apro).- Un artefacto explosivo fue lanzado la mañana de este lunes contra las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en esta ciudad, lo que provocó la movilización de corporaciones policiacas y de especialistas en manejo de explosivos, aunque no se registraron personas lesionadas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), el artefacto fue arrojado desde un vehículo en movimiento, cuya identidad ya fue detectada a través de las cámaras de videovigilancia del C5, por lo que las autoridades mantienen un operativo de localización para dar con el responsable.

Agentes del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil confirmaron que se trataba de una granada de fragmentación de color verde, que fue asegurada con una manta balística y retirada para su resguardo.

La zona del suceso, sobre la transitada avenida Camelinas, fue acordonada y se aplicaron protocolos de actuación para prevenir riesgos.

Según algunas versiones, el dispositivo corresponde a un explosivo “improvisado”, no de uso militar, y de acuerdo con las primeras consideraciones no detonó porque quedó atorado en la pared del inmueble, lo que permitió su aseguramiento.

La circulación vehicular sobre la avenida Camelinas fue interrumpida durante la intervención de los cuerpos de seguridad, y posteriormente quedó restablecida.

Aunque las autoridades no han informado sobre posibles móviles del ataque, el hecho se inscribe en un contexto de violencia recurrente en Michoacán, donde grupos del crimen organizado han empleado explosivos improvisados en enfrentamientos con fuerzas de seguridad y en ataques contra instalaciones gubernamentales.

En los últimos años, la entidad ha registrado el uso de drones cargados con explosivos, así como agresiones con granadas sobre todo en municipios de la región de Tierra Caliente, pero sucesos de este tipo han sido menos frecuentes en la capital del estado.