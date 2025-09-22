Vinculan a proceso a madre y amiga por bebé maltratado en Tijuana, BC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el operativo para recuperar el cuerpo de un bebé de una funeraria en el municipio de Tijuana, autoridades de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) vincularon a proceso a la madre y a una amiga, por distintos cargos relacionados con el delito de homicidio.

Lo anterior fue compartido a la prensa local por Rubén Alfredo Maximiliano Ramos Jiménez, fiscal regional de Tijuana, en torno al caso registrado desde el pasado 10 de septiembre, cuando elementos de la corporación recuperaron el cuerpo del bebé de ocho meses de edad de la Funeraria Latinoamericana.

Dicha jornada también destacó por la recuperación por parte de las autoridades de al menos ocho cadáveres de adultos, al detectar diferentes irregularidades en el manejo de los mismos.

La fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez declaró al día siguiente que el menor había llegado a un hospital con evidencia de maltrato, desnutrición e incluso falta de vacunas, en un cuadro muy similar al Síndrome de Niño Maltratado.

Ramos Jiménez, por su parte, en sus declaraciones a la prensa del viernes 19 de septiembre, detalló que el menor falleció por traumatismo craneoencefálico, además de referir que la funeraria se encuentra asegurada y fue inspeccionada por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y el ministerio público.

“(La amiga) fue vinculada por homicidio calificado por ventaja. La mamá se lo dejó al cuidado. La mamá se la deja en cuidado al menor, ellos vivían en unas cuerterías. En el cuarto contiguo vivía la abuela En el momento en que la abuela está en su cuarto escucha un fuerte golpe. A los pocos minutos sale la amiga le entrega al bebé y se va”, detalló el fiscal regional.

Agregó que esta persona en ningún momento manifestó que se había golpeado el bebé, o que le había ocurrido algo, por lo que se lo deja a la abuela, quien llevó al menor al hospital.

Sobre la madre, al parecer estaba en un inmueble con otras personas, aunque se desconoce si eran amistades.

“Se desconoce por qué dejó al bebé al cuidado de esta persona que, desafortunadamente, no tiene la capacidad para cuidarlo: eran personas adictas. El padre no vivía con ellos”, citó.

Ramos Jiménez indicó que actualmente se harán las investigaciones contra estas personas y, posteriormente, seguirá sobre cómo fue entregado el menor a la funeraria y no esperar a la llegada del Ministerio Público.

De acuerdo a los datos divulgados, el cargo de la madre sería el de homicidio agravado por razón consanguínea y comisión por omisión.