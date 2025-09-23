Alcaldesa de Colipa niega haber estado en rancho de sobrino de Caro Quintero

XALAPA, Ver. (apro).– La alcaldesa de Colipa, Gabriela Ortega Molina, negó las versiones que la vinculaban con el rancho de la familia Quintero, cateado el 20 de septiembre por la Fiscalía General de la República (FGR).

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la alcaldesa morenista calificó como falsas las publicaciones que la señalaron de haber estado en el operativo.

“Antes que nada me dirijo a ustedes para agradecerles sus muestras de cariño y respaldo ante las falsas notas que salieron de mi persona este fin de semana. Ustedes saben que soy firmemente creyente de Dios y que sus tiempos siempre muestran la verdad”, escribió.

La gobernadora Rocío Nahle García informó que, tras los señalamientos, se citó a la alcaldesa en Palacio de Gobierno para aclarar la situación.

“Fue un operativo de la Fiscalía General de la República. En cuanto a la alcaldesa de Colipa, la mandamos a llamar”, explicó.

El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, detalló que la reunión se realizó el lunes a las 8:30 de la mañana. Aseguró que Ortega presentó justificantes médicos que acreditan que estuvo hospitalizada por problemas de salud durante el fin de semana, y reiteró que no estuvo detenida.

El operativo federal se llevó a cabo en un rancho presuntamente vinculado a José Gil Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, quien habría escapado con sus escoltas al detectar la presencia de las autoridades.

El cateo forma parte de las investigaciones por la desaparición de Nepatalí González López, empresario maderero de 35 años originario de Juchique de Ferrer, desaparecido desde el 18 de julio.

Ahued Bardahuil afirmó que no existen indicios de que la alcaldesa esté protegiendo a alguna persona relacionada con el caso.

“No tenemos conocimiento de que nadie proteja a nadie. Aquí se aplica la ley y no hay protección para nadie”, declaró.