Atacan a tiros a director de Prevención del Delito en Tulancingo, Hidalgo

HIDALGO (apro) .- El director de Prevención del Delito del ayuntamiento de Tulancingo, Hidalgo, Dereck Olvera Juárez, fue víctima de un ataque armado cuando viajaba a bordo de su automóvil particular.

Con base en la última actualización, su estado de salud es grave, al recibir dos impactos de bala en el abdomen.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tulancingo confirmó que la mañana de este martes 23 de septiembre, alrededor de las 8:34 am, Olvera Juárez fue herido por proyectiles de arma de fuego en Rincones de la Hacienda.

Él mismo condujo su vehículo Accord color gris al estacionamiento del Centro Cívico Social para solicitar apoyo y recibir atención médica. Derivado de ello fue trasladado por una ambulancia de Bomberos a una clínica particular, donde se reporta que su estado de salud es delicado.

Al número de emergencia también se notificó que el funcionario arribó a las instalaciones de la Presidencia Municipal, lesionado, y que, con base en lo que pudo referir, la agresión se registró cerca de su domicilio en Privada el Rosario, donde vecinos le prestaron apoyo para trasladarse a la sede del gobierno local. Posteriormente, fue llevado por Protección Civil a la Clínica Santa María.

Con base en la información recabada, los presuntos responsables viajaban a bordo de una motocicleta negra y se dieron a la fuga después de abrir fuego.

La corporación de seguridad de Tulancingo implementó un operativo de búsqueda para la localización de los probables responsables, los dos hombres a bordo de la moto que no tenía número de placas, y que hasta el momento no han sido ubicados.

La Dirección de Prevención del Delito es un área que depende de Seguridad Pública del municipio de Tulancingo. Dereck Olvera Juárez no es policía de formación; por lo tanto, no cuenta con Certificado Único Policial (CUP), instrumento que, de acuerdo con el gobierno federal, consiste en el Control de Confianza, más Formación inicial o equivalente, más Evaluación de competencias básicas o profesionales, más Evaluación del Desempeño.

Sumaba cinco meses en el cargo, como parte de la administración de la morenista Lorena García Cázares.

Es hijo de Fernando Olvera Guzmán, quien fue coordinador del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo y actualmente se desempeña como director jurídico en el mismo gobierno de Tulancingo. Además, María de Jesús Juárez Rebollo, madre de la víctima, funge como auxiliar de la Secretaría Particular del ayuntamiento.