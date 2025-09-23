Con manta, piden a capo que surta medicamentos en Hospital General de Mexicali

Colocan manta en el Hospital General de Mexicali en el que se pide apoyo a presunto narcotraficante para surtir de insumos y medicamentos. Foto: Especial

BAJA CALIFORNIA (apro) .- En el Hospital General de Mexicali, Baja California, desconocidos colocaron una manta en una de las entradas para solicitar a “El Ruso”, presunto líder criminal en la región, que se haga cargo de surtir los medicamentos del lugar, ante el desabasto y supuesto desvío de recursos por parte del gobierno estatal.

La imagen de la manta comenzó a circular en redes sociales desde el lunes 22 de septiembre.

En el inusual mensaje, incluso se le reconoce como la persona con más “poder” en el municipio.

“Señor 1 Ruso. Dejando en claro que tienen el poder en Mexicali, queremos pedirle su apoyo para surtir el hospital de insumos y medicamentos, y así dejar en claro que usted no tiene nada que ver con el desvío de recursos y mal uso del erario público manejado por la gobernadora Marina Del Pilar (Ávila Olmeda)”, según el texto.

Conforme a datos generales, personal de la institución retiró la manta y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE); en meses pasados, trabajadores del hospital han protestado por la falta de insumos.

El pasado 16 de septiembre, el gobierno estadunidense anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por datos que conduzcan a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, considerado un alto mando del Cártel de Sinaloa (CDS), con presencia en Baja California.

Esto, después de que este grupo fuera determinado como “terrorista” por parte de la administración de Donald Trump.

“No hubo reporte al 911 ni a ninguna autoridad”: policía de Mexicali

Luis Felipe Chan Baltazar, director de la Policía Municipal de Mexicali, aseguró que la corporación no recibió reporte, al igual que los demás niveles de gobierno, sobre la manta colocada en el Hospital General de Mexicali.

El funcionario municipal lo declaró este martes 23 de septiembre a la prensa, luego de darse a conocer el mensaje dirigido al presunto jefe criminal.

Chan Baltazar consideró que “es otro tema” porque “no alude información” de la que comúnmente aparece en las conocidas narcomantas, en referencia a las amenazas.

“Aquí alude a otros temas que tienen que ver con la operación del Hospital General: nos enteramos por redes sociales de la colocación de estas mantas. Nunca fue notificado al número de emergencia 911. Envíe una unidad porque vi la publicación que se hizo en un portal. Nosotros no tenemos conocimiento de esto”, dijo.

El director refirió que la manta fue retirada por personal administrativo para resguardarla, pero nunca notificaron a alguna autoridad de seguridad.

Agregó que cuenta con la información de que el guardia de seguridad le señaló a un grupo de personas que no podían colocar dicho material.

“Solamente le dijeron ‘Tú no te metas’. Y así pasó, pero el guardia nunca notifica al número de emergencia. Nos enteramos por redes sociales. Ya la fiscalía hará la investigación”, concluyó Luis Felipe Chan Baltazar.