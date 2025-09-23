Confirman brote de influenza aviar H5 en Playa Bagdad, Matamoros; suman 400 aves muertas

MATAMOROS, Tamps. (apro).– El hallazgo de una gaviota muerta en Playa Bagdad confirmó la presencia del virus de influenza aviar H5 en Matamoros, lo que obligó a la Secretaría de Salud de Tamaulipas a activar una alerta epidemiológica.

El aviso nacional fue emitido el 19 de septiembre, y desde entonces se desplegaron brigadas de vigilancia y control sanitario en la zona, informó el epidemiólogo estatal Sergio Uriegas Camargo. El funcionario aclaró que, aunque algunas cepas pueden transmitirse a humanos, hasta ahora no se han registrado contagios en personas, aunque se mantiene una búsqueda intencionada de casos durante 14 días.

De acuerdo con la Fundación Conibio Global, la situación se ha agravado con el paso de los meses: desde marzo a la fecha se han contabilizado al menos 400 aves muertas en la zona de anidación de Playa Bagdad.

Aves muertas en la Playa Bagdad

Jesús Elías Rodríguez Ibarra, presidente de la organización, señaló que el virus amenaza la biodiversidad costera, ya que las aves marinas cumplen un papel clave en el equilibrio ecológico. Además, denunció que se han detectado ejemplares con lesiones físicas atribuibles a la actividad ilegal de pescadores, lo que empeora el panorama de conservación.

La Fundación Conibio Global también informó que un voluntario que apoyaba en labores de monitoreo ambiental se encuentra bajo observación médica tras presentar fiebre, síntomas gripales y dolor de cabeza, luego de haber tenido contacto directo con aves enfermas en la isla de anidación.

Aunque el caso aún no está confirmado, las autoridades sanitarias realizaron pruebas de laboratorio similares a las aplicadas durante la pandemia de Covid-19, a fin de descartar o confirmar un contagio.

El epidemiólogo Uriegas subrayó que la detección temprana y la coordinación interinstitucional son claves para contener riesgos:

“La investigación se mantendrá activa; si aparece un caso sospechoso en humanos, se le tomará muestra de inmediato para confirmarlo o descartarlo por laboratorio”.

Aves con influenza aviar H5

Mientras tantas autoridades sanitarias, mantienen un operativo de detección de posibles casos, en un recorrido casa por casa en comunidades cercanas a Playa Bagdad y vigilancia en unidades de salud para identificar posibles casos sospechosos en personas. Y recomiendan a la población no tocar ni manipular aves enfermas o muertas.

Por otra parte, la agrupación ambientalista Conibio Global, denunció la semana pasada el hallazgo de 23 delfines muertos con heridas profundas, presumiblemente ocasionadas por lanzas que utilizan los pescadores en la playa Bagdad y el puerto del Mezquital.