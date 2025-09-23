Detienen a policías por desaparición forzada; entregaban a sus víctimas a un grupo criminal: FGE

Los agentes municipales detenidos. Foto: Fiscalía General del Estado de Guanajuato

CORTAZAR, Gto. (apro).- José María, Hugo Rafael, Arturo, y Juan Miguel, policías municipales de Cortazar, fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado acusados de desaparición forzada de cinco personas; tres de ellas fueron rescatadas con vida y se mantiene la búsqueda de las otras dos personas.

La Fiscalía de Guanajuato dio a conocer que los cuatro policías municipales de Cortazar han sido vinculados a proceso penal por los delitos de desaparición forzada de personas agravada, desaparición forzada y desaparición forzada en grado de tentativa.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 7 de septiembre cuando las víctimas fueron interceptadas por patrullas municipales en la carretera libre Salvatierra-Yuriria.

La Fiscalía local narró que las víctimas fueron retenidas sin causa alguna hasta que llegó un vehículo con hombres armados.

La función de los policías de Cortazar habría sido entregar a los tripulantes del vehículo que habían retenido a los hombres armados. Las víctimas fueron obligadas a subirse a la camioneta del comando armado y fueron llevados a una zona cerril.

"Luego de acreditarse que los acusados entregaron a las víctimas a un grupo criminal, el juez determinó que fueran procesados y encarcelados durante el tiempo que dure el proceso, estableciendo un plazo de dos meses para la investigación complementaria", detalla el comunicado de prensa difundido por la Fiscalía del Estado.

En el operativo para detener a los cuatro policías municipales también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz.

En la zona que corresponde a la región Laja-Bajío se mantienen los operativos para dar con el paradero de las dos personas que no han sido localizadas.

"Las líneas de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, están orientadas a dar con el paradero de las dos víctimas y a la captura de quienes resulten responsables de este atroz hecho", aseguró la Fiscalía en el comunicado de prensa.

Hasta la tarde del lunes Mauricio Estefanía, alcalde de Cortazar emanado de Movimiento Ciudadano, no se había pronunciado sobre la detención y acusaciones de los policías municipales.