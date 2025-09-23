Fiscal da manotazo a reportero que preguntó por fiesta en instalaciones de la FGE Guanajuato (Video)

Fiscal de Jalisco propina manotazo a reportero que preguntó por uso de instalaciones de la FGE para realizar fiesta patria. Foto: Captura de video

IRAPUATO, Gto., (apro) .- Con un manotazo dirigido al pecho del reportero Erick Gutiérrez, el fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste respondió cuando le preguntaron por la fiesta patria celebrada en las instalaciones de la Fiscalía del Estado.

"¿Se atreven a preguntarme eso?", dijo Vázquez Alatriste luego del manotazo al reportero que preguntó si se van a repetir las fiestas mexicanas, luego de que se difundió un video donde se puede ver al fiscal cantando acompañado de una estudiantina en la Fiscalía.

Gerardo Vázquez Alatriste señaló que la Fiscalía de Guanajuato es la única del país que cumple con la Norma Oficial Mexicano 035, que trata sobre la identificación de factores de riesgo psicosociales, además de promover un entorno organizacional favorable y proteger la salud del personal para prevenir y reducir trastornos como la ansiedad o depresión relacionados con el trabajo.

"No voy a dignificar con la respuesta eso que tú me estás preguntando", señaló el fiscal de Guanajuato para luego seguir con el manotazo al pecho del reportero, durante una entrevista al terminar el informe de gobierno de la alcaldesa panista de Irapuato, Lorena Alfaro.

Vázquez Alatriste es integrante del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; sin embargo, en los últimos siete meses, desde el cambio de integrantes del consejo, no se ha presentado a las sesiones donde se abordan los casos de agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con la organización Artículo 19, Guanajuato tiene el quinto lugar a nivel nacional por las agresiones contra periodistas.

El informe "Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información en México", publicado el 9 de abril pasado, documentó 639 agresiones vinculadas al ejercicio periodístico durante 2024. Las cinco entidades con más casos son: Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Puebla y Guanajuato.

La aparición en un video de Gerardo Vázquez vestido de charro y cantando "Gema" generó críticas desde la oposición por las fiestas organizadas en las instalaciones de la Fiscalía, cuando la violencia no cesa en Guanajuato y siguen las denuncias por desaparición de personas, multihomicidios, localización de fosas clandestinas, entre otros delitos de alto impacto.

Desde la bancada de Morena en el Congreso del Estado se pidió al Órgano de Control Interno iniciar una investigación por el uso de un edificio público convertido en salón de fiesta para las celebraciones patrias.