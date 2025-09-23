Gobernadora de Morelos respalda a jefe de la Gubernatura en denuncia contra presunta difamación

La gobernadora de Morelos en conferencia de prensa en la que externó su respaldo al jefe de la Gubernatura del estado, por las acciones legales que tomó contra un video en el que se vincula al crimen a una persona con nombre similar. Foto: Especial

MORELOS (apro) .- La gobernadora Margarita González Saravia respaldó a Jesús García Chávez, jefe de la Gubernatura, en las acciones legales que emprendió contra un video difundido como parte de una supuesta campaña destinada a desprestigiar los resultados del gobierno de Morelos.

Esto, luego de aseverar que existe una estrategia articulada y sistemática, impulsada, entre otras herramientas, a través de la página de Facebook Morelos News, presuntamente creada con el objetivo de afectar políticamente a su administración.

El pasado viernes circuló un video en el que se mencionó a varios actores de la vida política, entre ellos el presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona; el senador Ángel Yáñez; el diputado federal Agustín Alonso; y el diputado local Francisco Sánchez Zavala. Asimismo, se mencionó a una persona llamada Javier Chávez, a quien algunos medios lo vincularon directamente con Javier García Chávez, jefe de la Gubernatura y cercano colaborador de la gobernadora.

En conferencia de prensa el lunes 22 del presente, la mandataria fue cuestionada sobre si García Chávez le solicitó permiso para presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra páginas, medios y periodistas que afectaron su imagen.

“En primer lugar, ese video se tiene que investigar por parte de las autoridades competentes. Es un video de narcos, no sabemos quién lo produjo ni por qué. Además, nosotros tenemos una comunicación permanente como gobierno, todo lo discutimos en gabinete. Por supuesto que estuve informada”, dijo González Saravia.

La gobernadora destacó que su administración ha priorizado la estabilidad social y el diálogo institucional, así como la asignación de recursos a programas sociales.

“Estamos gobernando de manera diferente para lograr una verdadera transformación en el estado, y eso afecta intereses de grupos que quieren que las cosas permanezcan igual que siempre. Hemos enfocado la mayor parte de los recursos en programas sociales que beneficien al pueblo que más lo necesita, con un gobierno cercano a la población”, puntualizó.

Respecto a la seguridad, González Saravia señaló: “Trabajamos todos los días, todo el tiempo y a todas horas, de manera coordinada con el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado, de manera decidida, responsable y comprometida, para abatir los delitos que afectan a Morelos y teniendo logros. Y seguiremos trabajando todos los días”.

La mandataria también reiteró su compromiso contra la corrupción: “Nuestra línea ha sido el combate a la corrupción y lo seguiremos haciendo, porque consideramos que el presupuesto debe ser para lo que nuestro pueblo necesita, no para los bolsillos de funcionarios o intereses particulares. Había muchos en el estado por la costumbre de usar el presupuesto público para fines personales, y nosotros seguiremos con esta misma política de lucha contra la corrupción en todos los niveles”.

Sobre las críticas de algunos adversarios políticos y comentarios en redes sociales acerca de los resultados presentados por el fiscal Edgar Maldonado Ceballos y el titular de la Secretaría de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia, González Saravia respondió:

“Decimos que tienen un fin político muy claro, pero el pueblo de Morelos sabe que son mentiras y calumnias contra un movimiento de transformación verdadero, y eso es lo que nos importa, nos importa la opinión del pueblo de Morelos”.

Además, Margarita González Saravia subrayó que su gobierno respeta a los medios de comunicación, pero no permitirá calumnias. “Reiteramos nuestro respeto a los medios de comunicación, pero vamos a rechazar calumnias y mentiras que atenten contra la integridad y la seguridad de nuestro gobierno”, apuntó.

Finalmente, en relación con las opiniones de la oposición sobre la estrategia de seguridad y la administración estatal, la gobernadora comentó: “Ellos han estado en el poder, han tenido la oportunidad de hacer las cosas como han considerado. Nosotros trabajamos conforme a nuestra política gubernamental. Así que, hacia los diputados, todo mi respeto”.

Revelan presunta estrategia de denostación contra la gobernadora

Previamente, Margarita Estrada Serrano, coordinadora de Comunicación Social del gobierno del estado, presentó un análisis de contenido y seguimiento de la página Morelos News, que, según explicó, desde su creación ha mantenido un patrón sistemático de ataques directos hacia la gobernadora Margarita González Saravia.

“Esta cuenta, Morelos News, tanto en Facebook como en X, ha tenido publicaciones, por ejemplo, entre el 22 de agosto y el 20 de septiembre de 2025, alrededor de 96 publicaciones, de las cuales 84 están dirigidas a atacar a nuestra gobernadora”, señaló Estrada.

Margarita Estrada Serrano, coordinadora de Comunicación Social del estado de Morelos, en conferencia de prensa. Foto: Especial.

Añadió que estos mensajes buscan desacreditar el trabajo del gobierno “en materia de seguridad, en atracción turística, inversión, educación, recuperación del tejido social y bienestar”.

En una línea del tiempo presentada, Estrada destacó que Morelos News nació en abril de 2023 con una “campaña negra” durante el proceso electoral de Morena, en el que participó González Saravia. “Toda esta campaña de Morelos News inició con inteligencia artificial”, precisó.

En mayo de 2024, la cuenta difundió presuntas narcomantas que involucraban a la gobernadora y, posteriormente, cambió su narrativa para atacarla directamente mientras respaldaba a la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, Lucía Meza.

Entre junio y septiembre de 2024, agregó, “Morelos News intentó crear la idea de que el gobierno de Margarita González Saravia daría continuidad a la administración anterior”, lo que, a su juicio, fue un intento de desinformar a la sociedad durante cuatro meses.

De enero a septiembre de 2025, indicó, Morelos News mantiene un “golpeteo directo, con un promedio de 80 publicaciones mensuales, es decir, unas 720 publicaciones en 262 días, casi tres posteos al día realizados para desacreditar las acciones del gobierno y de la gobernadora”.

Estrada enfatizó que el gobierno estatal “es y será respetuoso de la libertad de expresión”, pero consideró que “páginas como Morelos News no abonan a la vida pública; por el contrario, intentan dividir y malinformar, y eso es algo con lo que no estamos de acuerdo”.

La coordinadora de Comunicación Social recordó que la FGR ya realiza las investigaciones pertinentes en torno al video difundido la semana pasada.