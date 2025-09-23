Motociclistas asesinan a dos mujeres que iban en una camioneta en Uruapan; una niña resultó herida

MORELIA, Mich. (apro).- Dos mujeres murieron y una niña de cuatro años resultó herida la mañana de este martes, durante un ataque armado que sufrieron sobre la calzada Benito Juárez, frente a la central de autobuses de Uruapan.

Según versiones preliminares, los hechos se registraron cuando las víctimas circulaban a bordo de una camioneta Chevrolet Equinox, color gris, y fueron interceptadas por al menos dos hombres que se trasladaban en una motocicleta, quienes les dispararon y escaparon de inmediato.

Tras el reporte a la línea de emergencias, al lugar de doble asesinato llegaron elementos de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como socorristas y paramédicos que constataron que además de las dos mujeres fallecidas y la niña lesionada, en la camioneta también viajaba un menor que resultó ileso.

La menor herida fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, mientras que el niño fue canalizado a una institución para ser entregado posteriormente a sus familiares.

Los cuerpos de las víctimas permanecieron en el lugar del suceso hasta que los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) concluyeron su trabajo y posteriormente fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forensa (Semefo) para los análisis y estudios correspondientes.

Aunque las corporaciones de seguridad implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores, hasta esta tarde no se había informado la localización o detención de los presuntos responsables.

De acuerdo con un conteo del diario La Voz de Michoacán, en lo que va de este mes han sido asesinadas 23 personas en el municipio de Uruapan, entre ellas cinco mujeres y un elemento de la Policía Municipal.