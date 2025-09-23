Nieta de Rubén Rocha queda en medio de balacera en Culiacán; un escolta resulta herido

CULIACÁN, Sin. (apro). - Un agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) adscrito a los Servicios de Protección fue atacado a balazos y herido de gravedad cuando se desplazaba en una Jeep Cherokee sobre el bulevar Jesús Kumate.

El agente es escolta de Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador Rubén Rocha Moya y presidenta del Sistema DIF Estatal. Del ataque habría resultado herida su hija, nieta del ejecutivo estatal. El mandatario aclaró que su nieta resultó ilesa.

Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 24, 2025

Esta versión fue confirmada por el gobernador Rubén Rocha en sus redes sociales, sin embargo, horas antes la SSPE emitió escueto comunicado informado que el agente atacado habría sido víctima de un presunto intento de robo de vehículo.

El ataque se da en las cercanías de la Feria Ganadera en Culiacán, hacia el sur, vialidad que conduce al complejo habitacional la Primavera, donde es avecindada la familia de la funcionaria.

El agente fue identificado como José “N”, quien está adscrito a los servicios de protección de la Policía Estatal Preventiva y del que se reporta como grave.

En el atentado se reportan también personas heridas que viajaban a bordo de un camión de pasajeros Ómnibus, junto con daños por impactos de bala en otros vehículos que circulaban en esta transitada zona al sur de la ciudad.

Estos hechos se dan el mismo día en que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch presumió una disminución en los homicidios dolosos en Sinaloa.