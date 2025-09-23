Pobladores de Taxco piden a Sheinbaum instalar destacamento de la GN ante violencia en la zona

La presidenta Claudia Sheinbaum en Guerrero, con motivo de los informes de gobierno estatales. Foto: Presidencia de la República

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- Campesinos de pueblos de Taxco de Alarcón denunciaron que desde el 2021 han sido presas de integrantes de una organización criminal que se ha apoderado de sus terrenos y les han impuesto la compra de productos de la canasta básica.

Solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la búsqueda de personas desaparecidas en los municipios de Tetipac, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Taxco, también pidieron que los apoyos de programas sociales sean entregados en sus comunidades, una universidad para los jóvenes y un destacamento de la Guardia Nacional en la zona.

Los pobladores dieron a conocer su denuncia y sus peticiones en una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum; a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; y al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“Cómo debe ser de su conocimiento, nuestras comunidades son víctimas del crimen organizado, con la llegada del empresario Mario Figueroa Mundo (alcalde de Taxco de 2021 a 2024) comenzó la invasión de nuestro territorio”.

En ese tiempo, indicaron, iniciaron los secuestros, asesinatos y desaparición de vecinos y autoridades comunitarias en la zona rural de Taxco de Alarcón.

“Ahora estás células delincuenciales se dedican a la extorsión, obligan a las personas que tienen pequeños negocios a que les compren el producto que contrabandean, que van desde productos de primera necesidad, hasta refrescos, harina para elaborar pan y material de construcción”.

De acuerdo con la misiva, los criminales han llegado a las comunidades buscando casas abandonadas para establecerse y desde ahí organizar sus actividades.

“Esto pasa desde Cerro Gordo, Paintla, Santiago Temixco, Atzala, Huixtac y Temaxcalapa”.

Los pobladores relatan que hombres fuertemente armados llegan en camionetas hasta sus comunidades en busca de casas deshabitadas con la intención de vivir en ellas.

“En muchas comunidades la delincuencia ha comprado a las autoridades y les sirven para sus intenciones, tiene halcones que recorren los pueblos en motos intimidando a los habitantes de las comunidades”.

A la mandataria Claudia Sheinbaum le piden de manera urgente atender su denuncia pública.

Y alertan: “sabemos que la intención del crimen organizado es crear una red de apoyo y base social. Esa fue la intención del ex presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa Mundo. Por desgracia el gobierno estatal y municipal no ha tenido la capacidad, no quieren o posiblemente están coludidos con estas células delincuenciales”.

Sus peticiones son que el gobierno federal establezca un regimiento de la Guardia Nacional en su territorio, que los apoyos a los campesinos lleguen directamente a sus comunidades y la creación de centros de estudios profesionales que atiendan a todos sus pueblos.

Además, realizar un recorrido en busca de desaparecidos desde el municipio de Tetipac, Ixcateopan hasta Taxco de Alarcón, en la región Norte.

“Doctora Sheinbaum, está es nuestra denuncia y esperamos una pronta respuesta. Somos ciudadanos pacientes y pacíficos, pero la paciencia tiene su límite y no vamos a permitir que la delincuencia invada nuestro territorio”, suscribieron habitantes de las comunidades de la región Norte de Guerrero.

En el año 2021 la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reconoció que el municipio de Taxco y sus alrededores estaba dominado por el grupo criminal La familia michoacana, a través de Roberto Zagal, alías “El Pelón”.

Cuando el empresario Mario Figueroa Mundo asumió la presidencia municipal aparecieron mantas en las que supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación lo acusaron de haber entregado el control del municipio a La familia michoacana.

Luego de concluir el gobierno de Figueroa Mundo, en septiembre de 2024, fuerzas federales y estatales realizaron un operativo en la comandancia de la policía municipal para detener a 10 agentes acusados de desaparición forzada.

En octubre del mismo año fueron detenidos y recluidos Mario y Marco Figueroa, hijos del exalcalde. El primero está acusado del delito de desaparición forzada y el segundo de narcomenudeo.

Mario Figueroa hijo fue detenido junto a Jorge Reyes, “El Maicero”, quien fungía como su escolta y que fue identificado por las autoridades como integrante de una célula de La familia michoacana en Taxco.

Antes de llegar a la alcaldía Figueroa Mundo sufrió tres atentados. En 2024, al concluir su trienio, intentó sin éxito reelegirse abanderando a Movimiento Ciudadano. Actualmente se desconoce su paradero.

Fuentes de seguridad aseguran que sobre él y exfuncionarios de su gobierno pesan órdenes de aprehensión por diversos delitos.