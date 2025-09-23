Van tres detenidos por ataque a instalaciones de la Fiscalía de BC en Tijuana y Ensenada

Uno de los ataques a las sedes de la Fiscalía de Baja California. Foto: @AlfredoAlvarezz

TIJUANA, BC (apro).- La titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, informó que hay tres detenidos y han realizado distintos cateos luego del ataque a las instalaciones de la dependencia en los municipios de Tijuana y Ensenada.

La funcionaria estatal reveló este martes 23 los avances de la investigación sobre las agresiones registradas el sábado 20 y domingo 21, donde hubo lanzamiento de bombas molotov y automóviles incendiados, además de un guardia amagado.

Las agresiones en Ensenada ocurrieron en las oficinas porteñas, ubicadas a un costado del centro de gobierno estatal y la presidencia municipal, mientras que en Tijuana tocó en la Unidad de Robo de Vehículos y en la Unidad de Secuestros.

Andrade Ramírez calificó de “cobarde ataque” lo ocurrido a la institución durante el pasado fin de semana.

“Seguimos trabajando: ya tenemos tres detenidos para investigación y sé que vamos a continuar con las investigaciones, desarrollando cateos. En este momento se están llevando cateos con la evidencia que hemos obtenido en diferentes puntos del estado y para lograr dar con el paradero de los responsables, además de estos tres detenidos”, detalló.

La fiscal aseguró que, desde un principio, acudió al municipio de Ensenada para inspeccionar el lugar y dialogar con el equipo de trabajo.

"No fue un ataque a Ensenada: fue a nuestra institución. Obviamente es por el trabajo que hemos hecho: hemos detenido a bandas criminales sin ver a qué grupo pertenecen, porque no nos corresponde a la Fiscalía del Estado determinar e investigar esos delitos, son fuero federal”, comentó.

La fiscal agregó que, al investigar los homicidios, han tenido detenciones importantes en Rosarito, Tijuana y Mexicali.

“La Fiscalía va a seguir trabajando y una cosa les quiero mencionar: aquí no hay compromiso con nadie ni hay consigna contra nadie”, subrayó Ma. Elena Andrade Ramírez.