Atacan a balazos a una agente del Ministerio Público en Colima

Instalaciones de la Fiscalía de Colima. Foto: Facebook Fiscalía General del Estado de Colima

COLIMA, Col. (apro).- Una agente del Ministerio Público del fuero común fue atacada a balazos la mañana de este miércoles en la zona centro de la cabecera municipal de Cuauhtémoc, ubicada en la zona norte del estado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció a través de un comunicado el inicio de una carpeta de investigación relacionada con esa agresión con arma de fuego, mientras que elementos de la Policía de Investigación se trasladaron al lugar de los hechos para realizar las primeras indagatorias.

Según la corporación, el reporte del suceso fue recibido a través del Servicio de Emergencias 911, donde se informó que una mujer había sido lesionada mediante disparos de arma de fuego, por lo que fue trasladada de manera inmediata a un hospital para su atención, donde de manera extraoficial se informó que su estado de salud era grave.

La FGE informó que continuará con las investigaciones correspondientes con el propósito de hacer cumplir la ley y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables de este hecho.

Hasta esta tarde no se había informado la identidad o la detención de los presuntos responsables del atentado contra la servidora pública.

Hace más de tres años, el 25 de marzo de 2022, fue asesinado el entonces titular de la Agencia del Ministerio Público en ese mismo municipio.

Según la FGE, ese homicidio ocurrió a la altura del kilómetro 130, en el retorno subterráneo en la carretera que va de Colima a Guadalajara.

El agente del MP viajaba en una camioneta de la corporación –una Hilux color arena– por la carretera Colima-Guadalajara, cuando fue alcanzado por otro vehículo desde donde le dispararon en múltiples ocasiones.