Denuncian brutalidad policiaca en Playa del Carmen; pescador murió tras ser detenido (Video)

PLAYA DEL CARMEN, QRoo. (apro).- Cinco policías de Playa del Carmen son señalados por la muerte de un pescador al que detuvieron el pasado domingo en medio de un altercado en una playa de las inmediaciones de la zona turística de esta ciudad.

En videos publicados en redes sociales se observan los últimos momentos del pescador Pablo Esteban en playa Pelícanos, donde se dedicaba a la prestación de servicios turísticos.

Todo parece indicar que el altercado inició por el probable robo de un celular, que se le atribuyó, presuntamente, de manera equivocada al ahora occiso. En el material difundido se aprecia el momento de su captura dentro del mar luego de resistirse al arresto policial.

En una siguiente toma se ve a Pablo Esteban esposado sobre la arena, mientras solicita de manera desesperada le aflojen los artefactos de las muñecas, pues las sentía apretadas.

Alrededor de él se observa un grupo de policías y civiles, algunos de ellos también pescadores. Horas después, familiares y amigos reportaron su deceso.

Gobierno de Playa del Carmen se justifica

Luego de protestas del gremio de pescadores y prestadores de servicios acuáticos, de los más importantes de esta localidad turística, el gobierno de Playa del Carmen, bajo la titularidad de Estefanía Mercado Asencio, de extracción morenista, informó a la comunidad las supuestas causas de la muerte del hombre de 33 años.

Se informó que luego de su detención fue llevado al Hospital General de esta localidad para su atención médica, pues presentaba síntomas compatibles con el presunto consumo de sustancias prohibidas. El comunicado oficial reportó que la muerte ocurrió en el nosocomio.

No obstante, durante este miércoles, familiares de la víctima comenzaron a difundir la solicitud del acta de defunción de la Fiscalía de Quintana Roo. Se aprecia en el documento que las probables causas de la muerte del pescador fueron por asfixia y golpes en la cabeza. Se contradijo así la versión del gobierno local.

Pablo Esteban fue sepultado el martes en el panteón de Playa del Carmen.

Finalmente, la tarde de este miércoles, el ayuntamiento dio a conocer que cinco policías que participaron en la detención fueron separados de su cargo mientras se realizan las investigaciones administrativas y penales.