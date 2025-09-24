Jornada violenta en Culiacán deja un segundo enfrentamiento a tiros, un muerto y un bebé herido

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch reporta una disminución en los homicidios en Sinaloa, mientras se reportan al menos dos enfrentamientos, un hombre asesinado y un bebé herido. Foto: X: @OHarfuch

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Luego del atentado a tiros al vehículo de la hija del gobernador Rubén Rocha Moya, en la capital de Sinaloa se registraron al menos otros dos tiroteos más en la ciudad, dejando saldo de una persona asesinada y un menor de 1 año herido.

La jornada de violencia sucede el mismo día de la visita del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien presentó ante empresarios locales resultados de disminución en homicidios dolosos, comparando octubre del 2024 y septiembre de 2025.

Apenas unas horas más tarde del ataque al vehículo de Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Estatal y en donde viajaban sus hijas, se reportó un choque armado en las cercanías del Hospital General Regional número 1 del IMSS y de un colegio particular, zona muy circulada por derechohabientes y padres y madres de alumnos de la escuela privada.

En ese ataque se reportó la muerte de una persona identificada como Omar “N”, y quien fuera jefe de farmacia en el hospital citado, víctima de un ataque directo por parte de un grupo armado, y, tras el atentado, este mismo grupo despojó de un automóvil Toyota Corola de color blanco a una mujer que viajaba con su pequeño de año y medio, quien resultó herido en los hechos.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE) se reportaron cinco asesinatos ayer, martes 23 de septiembre, entre ellos dos feminicidios, crímenes que han tenido un incremento en el último mes en el estado.

Estos casos se registraron ambos en Culiacán, ciudad que ha mantenido la gran mayoría de la incidencia delictiva. En total septiembre acumula 13 feminicidios en Sinaloa.

También se reportó el asesinato de un hombre de 20 años cuyo cuerpo fue hallado en el sitio donde fueron atacados escoltas de la hija del gobernador. El reporte preliminar indica que habría sido herido durante estos eventos, pero su cuerpo fue hallado horas más tarde.

Esta persona fue identificada como Irving Yair “N”, de 20 años y originario de Eldorado, municipio rural al poniente sur de la capital.

La jornada violenta incluyó además 10 denuncias por robo violento de vehículo y tres personas privadas de su libertad en Culiacán.