Localizan en Morelos a cuatro menores de edad, tras huir de presuntos maltratos en Acapulco

Menores de edad de Guerrero, localizados en Morelos, tras huir de presunto maltrato por parte de su padre. Foto: Fiscalía General del Estado de Morelos

MORELOS (apro) .- Dos niñas y dos niños, de 13, 12, 10 y 8 años, fueron localizados en Morelos tras abandonar su domicilio en Acapulco, Guerrero, presuntamente para escapar de maltratos de su padre y reunirse con su abuela materna.

Autoridades de la Fiscalía de Morelos confirmaron que los menores se encuentran en buen estado de salud.

De acuerdo con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), algunos familiares revelaron que los hermanos decidieron huir de su domicilio, situado en la colonia La Testaruda, con el objetivo de llegar a Jojutla —donde reside su abuela materna— para escapar del maltrato de su padre.

Según la información proporcionada por los propios menores, lograron llegar a su destino pidiendo aventones en varios tramos del camino.

Mientras tanto, los padres iniciaron la búsqueda de sus hijas e hijos y difundieron una ficha de localización en redes sociales.

Según información de la Fiscalía de Guerrero, Genaro “N”, de 62 años, quien se identificó como padre de los menores, presentó una denuncia por desaparición, y de inmediato se activó un operativo de búsqueda coordinado con autoridades de Morelos.

El 20 de septiembre, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) de Guerrero emitió una alerta por la desaparición de los menores en la comunidad de El Kilómetro 30, en Acapulco.

Los niños fueron identificados como María del Rosario (13), Gisel (12), Jesús Gerardo (10) y Yoel Olea Ramírez (8), y se informó que fueron vistos por última vez cerca del río de la localidad. La ficha de búsqueda se difundió en redes sociales con la leyenda: “Ayúdanos a localizar”.

La localización se concretó el lunes, luego de que mensajes difundidos en redes sociales facilitaran su identificación. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Zona Sur Poniente informó que la abuela materna llevó a los menores a sus oficinas para su resguardo.

El fiscal general de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos, señaló en entrevista con varios medios de comunicación que la colaboración interestatal permitió una pronta ubicación.

“Recibimos la solicitud de colaboración de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, lo cual implementamos de manera inmediata en nuestra Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas. De manera positiva se dio el hallazgo de estos niños en Galeana, Jojutla", dijo.

Explicó: "Una vez localizados, se certificaron en buen estado de salud y se entregaron a las autoridades de Guerrero para su traslado seguro a su núcleo familiar”.

Maldonado precisó que la investigación sobre los presuntos maltratos corresponde a la Fiscalía de Guerrero.

“Somos muy respetuosos con los protocolos que se llevan en aquella Fiscalía; aquí colaboraremos en todo lo que sea necesario. Lo importante es que están en buen estado de salud y fueron localizados sin ser víctimas de delito. La acción rápida de ambos estados permitió un resultado positivo”, destacó.