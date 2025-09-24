Muerte de Paloma Nicole “no va a quedar impune”, promete el gobernador de Durango

DURANGO, Dgo. (apro).- El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, afirmó que la muerte de Paloma Nicole, adolescente de 14 años fallecida tras someterse a un procedimiento estético en la Clínica Santa María, “no quedará impune” y deberá sentar un precedente para evitar que casos similares se repitan.

“El caso lo atrajo la Fiscalía, la fiscal lo está viendo personalmente. Yo le he pedido que se meta con todo. Hoy nos estamos yendo mucho más allá de una necropsia normal, queremos llegar al fondo del asunto. No va a quedar impune porque tiene que generar un precedente para que no vuelva a suceder”, dijo el mandatario en entrevista con medios de comunicación.

Villegas explicó que el estudio patológico podría tardar entre 10 y 20 días, debido a que se requieren análisis especializados en tejidos para determinar la causa exacta de la muerte. Subrayó que el proceso se realiza con rigor científico para garantizar resultados concluyentes.

El gobernador señaló además la necesidad de reforzar la prevención en familias ante el aumento de cirugías estéticas solicitadas por adolescentes.

“Una niña de 14 años todavía no está desarrollada. Hoy escuchamos que a los 15 años ya no piden como regalo una fiesta o un viaje, sino una cirugía estética. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, primero los papás”, advirtió.

Sobre los señalamientos de posibles vínculos del médico con funcionarios judiciales, el mandatario descartó cualquier protección.

“No va a haber favoritismo. Así fuera mi hermano el doctor, si pasó algo mal hecho, el peso de la ley no se puede cambiar. La Fiscalía seguramente ya trabaja en medidas para que no pueda salir del estado”.

Suspensión provisional

Por su parte, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, A.C. (AMCPER), a la cual pertenecía el cirujano que realizó el procedimiento a la menor, informó a través de un comunicado que, tras conocer el caso a través de los medios, se adoptaron medidas inmediatas.

Según la AMCPER se turnaron los hechos a su Comité de Ética para determinar si existió mala praxis; también se suspendió provisionalmente de manera estatutaria al médico denunciado mientras se desarrollan las investigaciones y ofreció el apoyo técnico y pericial a las autoridades competentes.

El organismo, que agrupa a los cirujanos plásticos certificados del país, señaló que actuará en apego a los estándares y normas de conducta profesional, así como a la normativa vigente, reiterando su disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación por probable mala praxis médica que podría derivar en homicidio culposo, así como omisión de cuidados, en espera de los resultados definitivos de la necropsia para determinar responsabilidades penales y administrativas.

El caso llegó también a la “Mañanera del Pueblo” de este miércoles 24 de septiembre, debido a que una periodista cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo no contaba con información.

“Pásanos y con gusto buscaremos a la familia y vemos cómo podemos apoyar”, respondió.

En la Cámara de Diputados, Gerardo Villarreal Solís, del grupo parlamentario del PVEM, presentó una iniciativa que adiciona el artículo 272 Bis 1 a la Ley General de Salud, “para recalcar que al centro de cualquier procedimiento de cirugía plástica estética, en menores de dieciocho años, debe observarse en todo momento el principio del interés superior de la niñez”.

La Ley Nicole, como fue llamada por el caso de la menor duranguense, no prohíbe las cirugías estética en menores, pero establece que “la Secretaría de Salud emitirá las Normas Oficiales Mexicanas en las que se especificarán los criterios clínicos y sanitarios aplicables para la práctica de dichos procedimientos, así como los requisitos para su realización, entre los que se considerarán valoraciones médicas fundamentadas, el asentimiento de la persona menor considerando su edad, grado de desarrollo cognoscitivo y madurez, el consentimiento informado de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, y los dictámenes psicológicos que resulten necesarios, según sea el caso”.

Paloma Nicole, de 14 años, fue ingresada a la Clínica Santa María el 12 de septiembre, para la colocación de implantes mamarios además de una lipoescultura abdominal. El 20 de septiembre falleció por causas que aún no se esclarecen.