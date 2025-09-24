Roban casa del secretario de Hacienda de BC; detienen a personal doméstico

La gobernadora Marina del Pilar confirmó el caso . Foto: Facebook / Marina Del Pilar

BAJA CALIFORNIA (apro).- Un botín de 16 relojes y 5 mil dólares en efectivo fue el saldo de un robo registrado durante la tarde del martes 23 de septiembre en la casa del secretario de Hacienda de Baja California, Marco Antonio Moreno Mexía.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó el caso este miércoles 24 de septiembre durante su conferencia matinal, en torno a los hechos registrados en la privada La Paz, del exclusivo fraccionamiento San Pedro Residencial, en el municipio de Mexicali.

“Terrible, sí. Ya hay detenidos”, declaró la mandataria estatal antes de retirarse de la conferencia.

Conforme al parte policial compartido a la prensa, recibieron a las 16:02 horas en la central de radio C5 un reporte de supuesta extorsión telefónica en el lugar referido.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal de Mexicali, quienes se entrevistaron con una mujer denunciante.

Según los datos, ella citó una llamada telefónica de su empleada doméstica quien, a su vez, dijo que momentos antes había recibido una llamada al teléfono celular.

Esto, para que le dieran la clave de acceso a un presunto trabajador de la plataforma digital Didi, con la intención de entregarle dinero de la caja fuerte y diversos relojes, pues supuestamente “ya no los necesitaría”.

Trascendió que los relojes eran Cartier y Rolex, y que habría más dinero en la caja fuerte, pero esto no fue confirmado.

“Debido a que la empleada no pudo abrir la caja fuerte, pidió ayuda de otros dos empleados de la casa para forzarla con herramienta y así extraer el dinero”, según los datos oficiales.

Posteriormente, el monto fue entregado al conductor referido, quien iba a bordo de un Nissan Versa guinda, modelo 2015.

Por estos hechos, hasta el momento ya fueron detenidos Marely “N”, de 18 años de edad; Rogelio “N”, de 19, y Rogelio “N”, de 42 años de edad, por el supuesto robo de 5 mil dólares (92 mil 174.60 pesos al cambio del día de hoy) y los relojes de diversas marcas.