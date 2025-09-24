Vinculan a proceso a exsecretario del Ayuntamiento de Jiquilpan por delitos de cohecho y rebelión

Detención de Luis Ángel "N", exsecretario del Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán, a quien se le relaciona con el autodenominado Ejército Purépecha de Libertad Michoacana. Foto: Fiscalía General del Estado de Michoacán

MORELIA, Mich., (apro) .- Un juez de control determinó vincular a proceso a Luis Ángel “N”, quien hasta hace unos días fue secretario del Ayuntamiento de Jiquilpan, por su posible participación en los delitos de cohecho y rebelión, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

De acuerdo con los datos de la carpeta de investigación, el pasado 14 de septiembre, Luis Ángel “N” fue asegurado en Jiquilpan en posesión de cartuchos útiles, pero intentó evadir la acción de la justicia ofreciendo dinero a los agentes.

Enseguida, al lugar arribaron tres personas armadas, a bordo de una unidad con balizamiento de la policía municipal, quienes trataron de evitar la detención; pero al no acreditarse como servidores públicos fueron detenidas y se les aseguraron armas de fuego y una granada de fragmentación.

A su vez, al exservidor público municipal se le encontraron evidencias de haber participado en la elaboración de videos difundidos por el autodenominado Ejército Purépecha de Libertad Michoacana, en los que fueron vertidas amenazas en el contexto de las fiestas patrias.

En un comunicado, el organismo de procuración de justicia indicó que, tras su detención, Luis Ángel “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, que “ejerció acción penal en su contra por su posible responsabilidad en el delito de cohecho, así como por el de rebelión, el cual se contempla en el artículo 313 del Código Penal del Estado, en el supuesto de pretender separar del cargo a funcionarios públicos, tal como él mismo, presumiblemente, lo manifestó en videos de su autoría”.

En la audiencia de formulación de imputación, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso al exfuncionario, le fijó prisión preventiva justificada, además de que dio un plazo de dos meses para la realización de la investigación complementaria.