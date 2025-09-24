“Ya son otros temas”, dice gobernadora sobre manta en la que piden medicamentos a “El Ruso”

MEXICALI, BC (apro).- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, consideró que “son otros temas” cuando se le preguntó sobre una manta en la que se le pide a “El Ruso”, presunto líder criminal por el que Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares, que proporcione medicamentos e insumos al Hospital General de Mexicali.

La mandataria estatal lo declaró este miércoles 24 su conferencia, luego de que la prensa la cuestionara sobre la manta exhibida en el Hospital General de Mexicali con la solicitud indicada, además de denunciar un supuesto desvio de recursos por parte del gobierno de Baja California.

Con una sonrisa, Ávila Olmeda contestó: “Ya son otros temas, ¿no?”, además de asegurar que su administración es “un gobierno honesto que combate de frente a la delincuencia”.

De manera previa, la gobernadora afirmó que “hay abasto de medicamentos”, según informes de la Secretaría de Salud de Baja California, además de que revisan las claves faltantes.

Luego repitió las declaraciones hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el abasto de medicinas en las instituciones, donde exhibió a las compañías que no han cumplido sus contratos.

“Ayer (martes 23 de septiembre) lo decía la presidenta en su mañanera; ayer, tal cual lo dijo: hay algunos proveedores que están quedando mal y esos proveedores se tienen que ir, ¿no?”, expresó, además de mencionar que durante este miércoles tendrían una reunión para revisar algunas especificaciones y revisar la visita presidencial programada para el viernes 26 de septiembre.

El lunes 22 de septiembre, en el Hospital General de Mexicali, Baja California, desconocidos colocaron una manta en una de las entradas para solicitar a “El Ruso”, presunto líder criminal en la región, que se haga cargo de surtir los medicamentos del lugar, ante el desabasto y supuesto desvío de recursos por parte del gobierno estatal.

“Señor 1 Ruso. Dejando en claro que tienen el poder en Mexicali, queremos pedirle su apoyo para surtir el hospital de insumos y medicamentos, y así dejar en claro que usted no tiene nada que ver con el desvío de recursos y mal uso del erario público manejado por la gobernadora Marina Del Pilar (Ávila Olmeda)”, dice el texto.

El pasado 16 de septiembre, el gobierno estadunidense anunció la recompensa por datos que conduzcan a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, considerado un alto mando del Cártel de Sinaloa con presencia en Baja California, al ser designado “terrorista” por parte de la administración de Donald Trump.