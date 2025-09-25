Amenazan a mando de la FGE en Tijuana por supuestamente “agarrar” dinero del CJNG

TIJUANA, B.C. (apro).- A cuatro días de los ataques contra instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), este jueves fue dejado en otras oficinas un mensaje con amenazas al comisionado de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) por supuestamente “agarrar” dinero del CJNG.

Conforme a los datos divulgados, fue mediante bolsas negras en las que estaba la cartulina con el texto dirigido a Hibael Suárez Osorio, comisionado desde febrero del 2024.

Destaca que, como parte de la amenaza contra el mando policial estatal, se aseguró que serán quemadas todas las unidades que encuentren mal estacionadas.

“Comisionado de Baja California Hibael Suárez Osorio. Por andar de marrano agarrándole dinero a ‘Pedrito’ Javier Beltrán del CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación) vamos a quemar todas las patrullas de la fiscalía que encontremos mal ‘parkeadas’ (y) talleres. A ver conqué sales a patrullar. El problema no es con la tropa, es contigo pinche marrano”, según el mensaje.

De acuerdo a la información divulgada a nivel regional, antes de ser comisionado, Suárez Osorio tenía una trayectoria de más de 15 años en la corporación, además de ser jefe y subjefe del Grupo Antisecuestros.

El 20 de mayo de este año fue mencionado en una lona colgada de un puente peatonal en la delegación San Antonio de Los Buenos, en Tijuana.

“Hibael Suárez Osorio, comisionado de la policía ministerial, sigues tu por ratero. Regresa los 50 mil dls que te robaste, ya viste cómo le fue al agente que mandaste a robarnos. Att: CAF”, según el texto de ese día.

El pasado sábado 20 y domingo 21 de septiembre hubo ataques contra instalaciones de la FGE en Ensenada y Tijuana, mediante lanzamiento de bombas molotov y automóviles incendiados, además de un guardia amagado.

Las agresiones en Ensenada ocurrieron en las oficinas porteñas, ubicadas a un costado del centro de gobierno estatal y la presidencia municipal, mientras que en Tijuana tocó en la Unidad de Robo de Vehículos y en la Unidad de Secuestros.

Por estos hechos hay tres personas detenidas, además de que han sido realizados varios cateos.