Exalcalde de Rosario, Sinaloa, sufre atentado con disparos de balines

CULIACÁN, Sin. (apro). - El doctor Manuel Antonio Pineda Domínguez, exalcalde de Rosario, municipio al sur de Sinaloa, fue atacado por un sujeto con un arma de balines, causando lesiones que no fueron de gravedad.

El atentado se dio la tarde noche del miércoles 24 en el estacionamiento del IMSS Bienestar en ese municipio, cuando Pineda Domínguez se encontraba en compañía de otro médico, quien también resultó con heridas leves.

Alcalde de Rosario en dos ocasiones, Antonio Pineda buscaba una candidatura por el Partido Acción Nacional (PAN), del que es militante, habiendo renunciado por “motivos personales” y desaparecido de la escena política del estado.

En 2024 hubo al menos cuatro renuncias de candidaturas en Sinaloa en municipios del sur como Elota, San Ignacio y Rosario, y todas con argumentos de motivos personales y/o familiares.

De acuerdo a medios locales, el ataque fue por parte de un motociclista quien iba vestido como payaso, disparando un arma de balines contra Pineda Domínguez, quien recibió atención médica en el mismo hospital.

En un comunicado, Wendy Barajas, dirigente del PAN en Sinaloa, señaló que el ataque no sólo es un agravio a la comunidad médica sino a la sociedad en general, que se ha visto sumida en una violencia generalizada sobre todo en el centro y sur del estado.

“No solo representa un atentado contra su vida, sino también un agravio contra la comunidad médica y contra todos los ciudadanos que hoy vivimos con miedo ante la ola de violencia que desde hace más de un año mantiene de rodillas a nuestro estado”, señaló.

Los ataques a figuras de la política se habían limitado a robos de vehículos como el reportado a la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, quien fue bajada de su unidad junto a su equipo de trabajo cuando arribaba a Culiacán a una reunión con el gobernador.

Recientemente un ataque armado sacudió al gabinete de Rubén Rocha Moya cuando un grupo armado disparó contra la unidad en que viajaba su nieta, hija de Eneyda Rocha Ruiz, quien además es presidenta del Sistema DIF Estatal.?

En este ataque resultó herido de gravedad uno de los escoltas cuyo estado de salud sigue siendo muy delicado.