"Vivimos en Culiacán", dice Eneyda Rocha tras ataque armado contra vehículo en el que iba su hija

Eneyda Rocha, presidenta del Sistema DIF Estatal, con su padre, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Foto: Facebook: Eneyda Rocha Ruiz

CULIACÁN, Sin., (apro) .- La presidenta del Sistema DIF Estatal, Eneyda Rocha Ruiz, señaló que “viven en Culiacán”, esto, como parte de sus primeras declaraciones públicas tras el ataque armado al vehículo donde viajaba su hija y resultó herido de gravedad uno de sus custodios, el 23 de septiembre último.

“Mi hija gracias a Dios está bien, gracias por estar al pendiente”, señaló cuando fue abordada por medios locales, previo al evento de premiación del Mérito Juvenil en el Congreso de Sinaloa.

La funcionaria estatal e hija del gobernador señaló que su hija se encuentra bien, y respecto al ataque, se limitó a responder que su familia vive en Culiacán, esto, tras rumores de que dejarían la ciudad después del ataque.

“Eh, sin tema, vivimos en Culiacán. Somos una familia que radica aquí en Culiacán, que vamos a trabajar, que vamos a las escuelas, pues lo que nos resta es seguir trabajando para seguir fortaleciendo este tejido social que todos con mucho humanismo, con muchos valores, seguir reforzando que nuestros niños estén sanos, que nuestras niñas estén cuidadas”.

El ataque armado dejó como saldo un custodio de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) herido de gravedad, en lo que la dependencia de seguridad explicó como un intento de robo de vehículo.

Al respecto, el gobernador Rocha atendió de forma breve el cuestionamiento, advirtiendo que será la Fiscalía la encargada de determinar el móvil del ataque.