Alcalde de Suchiate denuncia intento de extorsión por video en el que aparece con prendas femeninas

Elmer Vázquez Gallardo, alcalde del municipio de Suchiate, Chiapas, y miembro de la comunidad LGBTIQ+. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Elmer Vázquez Gallardo, alcalde del municipio de Suchiate, Chiapas, y miembro visible de la comunidad LGBTIQ+, denunció públicamente haber sido víctima de un intento de extorsión, relacionado con un video donde aparece vestido con prendas femeninas, que fue difundido recientemente a través de redes sociales.

En un comunicado oficial, el edil explicó que fue presionado para entregar una fuerte suma de dinero a cambio de no hacer público el material audiovisual. Sin embargo, afirmó que se negó a acceder al chantaje.

“Se trata de un video de hace algunos años, cuando representé a mi comunidad en un evento”, detalló Vázquez Gallardo, quien aseguró que siempre ha sido abierto respecto a sus preferencias sexuales.

Comunicado del alcalde de Suchiate por intento de extorsión.

Tras la difusión del video, el presidente municipal agradeció las múltiples muestras de apoyo que ha recibido de parte de ciudadanos y simpatizantes, y subrayó que no permitirá que este tipo de ataques afecten su labor como funcionario público.

“Nunca he engañado a nadie. Fui el único candidato registrado ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana en Chiapas como LGTIQA+. Por eso no di crédito a esas malas intenciones”, expresó.

Vázquez Gallardo destacó también que, además de su vida personal, cuenta con una trayectoria profesional y empresarial sólida. Añadió que, a través de una fundación en honor a su madre, ha impulsado diversas acciones sociales en el municipio, y que dona el 100% de su salario para apoyar a la comunidad.

“Mi sexo no me limita ni me impide ser presidente, pero sobre todo ser amigo de ustedes. Que la discriminación y la confrontación no nos divida”, manifestó.

Luego que se hiciera viral en redes sociales el video donde el acalde de Suchiate aparece vestido con prendas femeninas, la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas protestó y rechazó la estigmatización y la discriminación a las personas de la diversidad sexual y de género. Pidió que la vida privada no sea motivo de linchamiento público.

“El respeto a los derechos humanos no está sujeto a la orientación sexual, identidad o expresión de género de ninguna persona; mucho menos de quienes ejercen cargos públicos. Resulta preocupante que en pleno 2025 se siga utilizando el amarillismo y el morbo para desviar la atención de lo verdaderamente importante: la rendición de cuentas la transparencia y el buen gobierno”.

La Red agregó: la vida personal de cualquier servidor público no debe ser objeto de linchamiento mediático, ni de discursos cargados de prejuicio. Lo que debe importar son sus acciones de gobierno y su compromiso con la ciudadanía.