Apagón en la Península de Yucatán dejó a más de 2.2 millones de usuarios sin electricidad

El apagón afectó a los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Foto: Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El apagón que se registró este viernes 26 en la península de Yucatán dejó sin electricidad a 2 millones 262 mil usuarios en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, confirmó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con una ficha informativa, la interrupción comenzó a las 14:19 horas, tiempo del centro. Cerca de las 16:10 horas inició el restablecimiento parcial del suministro eléctrico.

La causa fue una falla derivada de trabajos de mantenimiento en las líneas de 400 kV LT ESA A3Q20 / A3Q30 TIC, con una afectación de 2,174 MW.

“Derivado de este evento, salieron de operación nueve centrales del sureste con 16 unidades. De manera inmediata, personal de la CFE, en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), inició los trabajos para restablecer el servicio”, detalló el documento.

A las 16:10 horas ya habían sido restablecidas las líneas de 230 kV y 400 kV de las subestaciones afectadas, así como el servicio en la mayor parte de Mérida y Valladolid, Yucatán; en Quintana Roo, en localidades como Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox; además de gran parte del estado de Campeche.

“Se continuarán restableciendo las condiciones para la totalidad del servicio a los usuarios afectados”, agregó la CFE.