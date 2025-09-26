Joven de 23 años es asesinada en Culiacán; una adolescente fue herida en el mismo atentado

CULIACÁN, Sin. (apro). - Una joven de 23 años fue asesinada en un taller mecánico la noche del jueves en un atentado, donde resultó herida una adolescente de 14 años en la colonia 5 de febrero, al sur de la capital de Sinaloa.

Con este caso suman 15 feminicidios en septiembre, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), la mayoría de ellos en Culiacán.

Además, la misma noche del jueves se reportó el ataque de un grupo armado a un domicilio en el fraccionamiento Urbivillas del Roble que cobró la vida de un ex policía de investigación identificado como José Ramiro N. En el atentado resultó con heridas por cortadas un menor de 8 años, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

En otro hecho, Bomberos Culiacán atendieron un incendio en el exclusivo complejo residencial de La Primavera, cuando un domicilio presentó fuego en una de sus habitaciones. La casa sería propiedad de un funcionario de la Secretaría de Finanzas del gabinete de Rubén Rocha Moya, sin embargo esta información no fue confirmada por autoridades, aunque medios locales la atribuyen al titular de esa dependencia, Joaquín Landeros Güicho.

De acuerdo al parte de Protección Civil, el fuego se originó en una de las habitaciones del fondo de la vivienda sin especificar las causas del siniestro. La Primavera es una zona exclusiva propiedad de la familia Coppel, propietarios de una cadena de tiendas departamentales del mismo nombre.

Apenas el 23 de septiembre último un ataque armado contra un vehículo asignado a la presidenta del DIF Estatal, Eneyda Rocha Ruiz, dejó como saldo un custodio herido de gravedad. En el vehículo viajaba la hija de la funcionaria, hija del gobernador Rocha. El móvil del ataque la SSPE lo presume un intento de robo de vehículo mientras que la Fiscalía aún no da informes sobre el atentado.