Queman negocios y tiran ponchallantas en nueva jornada de violencia en Tabasco

El incendio en un Oxxo de Tabasco. Foto: Tomada de video

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- En una nueva jornada de violencia en la capital de Tabasco fueron quemados por lo menos tres negocios y un vehículo, y se tiraron ponchallantas en la carretera Cárdenas-Villahermosa y en otra avenida de la ciudad.

Una de las tiendas de conveniencia siniestradas se encuentra en la avenida 16 de Septiembre, a tres cuadras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado (SSyPC), lo que se interpretó como un reto a las autoridades.

De la misma manera fue incendiado otro Oxxo en la ranchería González del municipio de Centro.

Los ponchallantas fueron arrojados en la carretera Cárdenas-Villahermosa, lo que afectó a varios automovilistas que fueron auxiliados por elementos de la Cruz Verde.

#AlMomento | Reportan el incendio en el Oxxo ubicado sobre la Av, 16 de Septiembre esq. con la calle Anacleto Canabal en la Col. 1ro. de Mayo en #Villahermosa, en el lugar ya se encuentran elementos de Bomberos de Protección Civil, así como elementos de Seguridad Pública, por el… pic.twitter.com/18ImvFOr6s — Diario de Tabasco (@DiarioDeTabasco) September 26, 2025

Asimismo, se reportó que en la avenida Luis Donaldo Colosio de la colonia Gaviotas se tiraron artefactos para inutilizar vehículos.

En la calle Vicente Guerrero de la Ciudad Industrial se reportó que fue quemada una camioneta.

En una abarrotera localizada en la colonia Gaviotas Sur, sector Coquitos, el personal del negocio logró controlar el incendio.

A media tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que detuvo a tres mujeres presuntamente relacionadas con el secuestro de un comerciante ocurrido en el municipio de Cárdenas.

Se desconoce, sin embargo, si el brote de violencia fue una respuesta por la captura de las presuntas secuestradoras.