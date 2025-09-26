Reportan apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo; CFE dice que ya atiende la falla

Infraestructura de la CFE. Foto: Margarito Pérez Retana / Procesofoto / Mor.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconoció que hay un apagón en la península de Yucatán.

Al ser cuestionada por medios sobre si la interrupción alcanzó a estados como Yucatán, Quintana Roo y Campeche, el área de comunicación de la empresa del Estado confirmó que “ya se está atendiendo la falla”.

La compañía, sin embargo, no ofreció información puntual sobre los municipios afectados ni sobre la magnitud de la interrupción.

Tampoco explicó las causas detrás del corte de energía.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, confirmó en redes sociales que hay una falla eléctrica que ya afectó a Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Hasta ahora se han identificado reportes ciudadanos no solo de apagones, sino también de fallas en los servicios de telefonía e internet en varios municipios de la península.

Además, se registró caos vial por falta de semáforos y problemas en el abastecimiento de agua por falta de bombeo.

Estas denuncias se han multiplicado en redes sociales, donde usuarios de Mérida, Cancún y Campeche mencionaron interrupciones repentinas en la luz y en la conectividad.

Fue una falla en una línea de transmisión: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en un mensaje publicado en redes sociales que la razón fue “una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste”.

La Comisión Federal de Electricidad informó a la mandataria que “las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados”.

Minutos más tarde, la presidenta aseguró que la CFE “ya restableció el servicio de energía eléctrica en la mayor parte de Mérida y Valladolid, Yucatán”.

También se restableció en Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox, Quintana Roo, y la mayor parte del estado de Campeche.