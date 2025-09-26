Tres civiles armados son abatidos tras enfrentamiento con la Guardia Estatal en Río Bravo

Camioneta Chevrolet Suburban, modelo 2008, con blindaje artesanal, en la que viajaban civiles armados durante un enfrentamiento con la Guardia Estatal. Foto: Especial

RIO BRAVO, Tamps., (apro) .- Un operativo de vigilancia de la Guardia Estatal terminó en un enfrentamiento armado en el ejido Santa Apolonia, municipio de Río Bravo, con saldo de tres presuntos delincuentes abatidos, además del decomiso de armas y un vehículo blindado.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes fueron atacados por hombres armados que viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet Suburban, modelo 2008, con blindaje artesanal. Al repeler la agresión, los uniformados abatieron a tres civiles señalados como integrantes de un grupo delictivo que opera en la región.

En la zona se aseguraron tres rifles calibre .223, un chaleco táctico con placas balísticas y artefactos conocidos como “ponchallantas”. También se contabilizaron cuatro impactos de bala en una de las patrullas oficiales, aunque no hubo elementos lesionados.

Dentro de la camioneta se localizó una tabla con el número romano “XIX”, posible distintivo de una célula criminal.

Interior de la camioneta Chevrolet Suburban, modelo 2008, con blindaje artesanal, en la que viajaban civiles armados durante enfrentamiento con la Guardia Estatal. Foto: Especial.

De manera extraoficial trascendió que entre los abatidos estaría un presunto generador de violencia identificado como “El Chipo”, vinculado a actividades ilícitas en la frontera.

Las autoridades estatales señalaron que las investigaciones continúan y que se reforzó la presencia de la Guardia Estatal en el sector para garantizar la seguridad de la población.