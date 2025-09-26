Verificación vehicular en Edomex: condonarán multas a ciertos autos en 2025

El programa de condonación de multas por verificación estará vigente en Edomex hasta diciembre de 2025. Foto: Facebook Semadet

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Gobierno del Estado de México implementó un programa temporal con el que condonará el 100 % del pago de multas por verificación extemporánea a propietarios de automóviles particulares que cumplan con ciertos requisitos. El objetivo es incentivar que más conductores se pongan al corriente con el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria (PVVO).

¿Qué autos aplican para la condonación?

Los vehículos que pueden acceder al beneficio son:

Automóviles particulares con placas del Estado de México.

Vehículos cuyo último holograma de verificación corresponda al segundo semestre de 2023 o anteriores.

Unidades que no hayan hecho trámites de reemplacamiento, alta o renovación de placas en 2024 o 2025.

En estos casos, los propietarios solo deberán pagar el costo de la verificación vigente y realizar el trámite conforme al calendario oficial.

Autos que no califican al beneficio en Edomex

Quedan excluidos de la condonación los siguientes casos:

Vehículos con holograma “00” de 2023.

Unidades con hologramas “0”, “1” o “2” del segundo semestre de 2024 o primer semestre de 2025.

Autos que hicieron algún trámite vehicular en 2024 o 2025 y no verificaron dentro del plazo correspondiente.

Vehículos que no cumplan con la verificación del segundo semestre de 2025.

Calendario de verificación segundo semestre 2025 en el Edomex

El programa de condonación estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 y aplicará al calendario oficial del segundo semestre:

Engomado amarillo (terminación 5 y 6): julio – agosto.

(terminación 5 y 6): julio – agosto. Engomado rosa (7 y 8): agosto – septiembre.

(7 y 8): agosto – septiembre. Engomado rojo (3 y 4): septiembre – octubre.

(3 y 4): septiembre – octubre. Engomado verde (1 y 2): octubre – noviembre.

(1 y 2): octubre – noviembre. Engomado azul (9 y 0): noviembre – diciembre.

La verificación realizada bajo este programa corresponderá al semestre en curso.

Multas por no verificar en Edomex

El gobierno estatal recordó que la multa por no verificar dentro del periodo correspondiente puede alcanzar hasta 30 veces la UMA, mientras que circular en días no permitidos sin verificación vigente puede sancionarse con hasta 20 veces la UMA.

Con esta medida, la administración busca reducir rezagos y fortalecer el cumplimiento del programa ambiental vehicular.