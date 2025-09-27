Atacan convoy de policías en Culiacán; hay cuatro heridos (Video)

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un convoy de patrullas de las policías Estatal y Municipal fueron atacadas a tiros la noche del viernes en las cercanías de la zona de Bacurimí, con dos agentes y dos civiles heridos. No se confirmó si los civiles heridos participaron en el atentado.

Los hechos se reportaron la noche del viernes alrededor de las 22:00 horas en las cercanías del panteón de esa comunicad de la capital que ha quedado dentro del casco urbano, cuando un par de patrullas de las policías Estatal y Municipal circulaban por la zona cuando fueron atacadas a tiros.

Luego de la agresión, autoridades federales desplegaron un operativo en el sector que se extendió a colonias de las cercanías.

Al corte, durante 2025 han asesinado a 37 elementos de policías locales, aunque en este reciente ataque no se reportan bajas de efectivos.

En total, los hechos violentos dejaron cinco personas asesinadas este viernes, de los cuales cuatro ocurren en Culiacán y el otro en Navolato.

Ambos municipios han concentrado casi toda la actividad en la batalla entre facciones del crimen organizado en el último mes.