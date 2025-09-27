Caso Paloma Nicole: detienen a la madre y al padrastro, quien le practicó procedimientos estéticos

La madre de Paloma Nicole y el padrastro, y cirujano que practicó la operación estética a la menor de edad. Foto: Fiscalía General del Estado de Durango

DURANGO, Dgo., (apro) .- Fueron detenidos Paloma Yazmín “N”, madre de Paloma Nicole –la adolescente de 14 años fallecida después de someterse a procedimientos estéticos–, y el cirujano Víctor “N”, pareja sentimental de la mujer y responsable de la intervención quirúrgica.

La fiscal general del estado de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, informó que la detención se realizó a las 11:42 horas, en cumplimiento de una orden judicial. Ambos enfrentan acusaciones por diversos delitos relacionados con la muerte de la menor, ocurrida el 20 de septiembre en la Clínica Santa María.

“Se logró la detención de la señora Paloma Yazmín N., madre de la víctima, así como de Víctor N., quien participó en la cirugía. Se procederá en su contra por omisión de cuidado en el caso de la madre, y como autor cómplice él, al haber puesto en peligro innecesario a la menor”, explicó De la Garza.

La menor habría sido sometida a dos procedimientos; uno para colocar implantes mamarios y el otro se trató de una lipoescultura abdominal, según informó Saúl Fernández Saracho, titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised).

La fiscal detalló que uno de los delitos que se imputa es la usurpación de profesión, ya que Paloma Yazmín “N”, habría participado directamente en actos médicos sin contar con acreditaciones oficiales como enfermera o auxiliar de salud.

El expediente clínico del hospital consignaba su nombre en el área de enfermería. “La respuesta por parte de la Secretaría de Educación y la Dirección de Profesiones de que ella no contaba con las acreditaciones correspondientes para fungir como enfermera ni como auxiliar”, apuntó la fiscal.

Las indagatorias también revelaron una serie de manipulaciones hacia el padre de Paloma Nicole, Carlos Said Arellano, a quien se le ocultó la verdadera condición de la menor.

Según la investigación, la madre le habría hecho creer que su hija presentó síntomas de COVID en la escuela, el 11 de septiembre, un día antes de la cirugía. Posteriormente, confirmó la enfermedad y entregó el justificante respectivo, el cual resultó ser falso.

“Ayer en un cateo se obtuvo la prueba de que el justificante presentado era falso. Nunca la niña acudió a la Clínica Fátima a una revisión médica. El documento fue alterado a partir de uno anterior, de 2022”.

Paloma Yazmín le habría dicho al padre que la adolescente se quedaría con ella para realizar los cuidados propios de la enfermedad. Sin embargo, el día 13, un día después de la cirugía, cuando la menor ya había sufrido el paro cardiorrespiratorio y su salud se había complicado, le informó a Carlos Said Arellano que se la llevaría a la sierra y que el teléfono de la menor no funcionaba por lo que estaba molesta.

“Hay una maquinación donde participaron y coparticiparon y de la cual tenía conocimiento Víctor N, toda vez que él era pareja sentimental (de Paloma Yazmín), tenían más de 10 años de relación (...) sabía perfectamente que ella compartía la patria potestad junto con el padre de la adolescente y aun así, él realizó o se prestó a realizar un procedimiento médico que la puso en peligro su vida y que terminó con su defunción”.

Por su parte, Víctor “N” firmó los documentos de ingreso a la clínica tanto como médico como supuesto tutor de la menor, a pesar de no tener esa calidad legal, lo que con las pruebas existentes, puede encuadrar en otros tipos penales, según la fiscal.

Respecto al delito de homicidio, De la Garza explicó que aún se espera el dictamen patológico definitivo para determinar las causas de la muerte.

“Se hará en su momento cuando se tengan los resultados los estudios correspondientes y se avanzó en la investigación para que se tuviera el contexto de la maquinación y la forma en que se fueron dando los hechos, independiente del resultado o los delitos que se pudieran suscitar posterior a esto, que se pueden formular imputación respecto a ellos con posterioridad”, dijo.

Ambos detenidos quedaron a disposición del juez de control, quien fijará la audiencia de imputación. La Fiscalía solicitará la medida cautelar de prisión preventiva,