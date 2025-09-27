Cruzarán cuentas de Araceli Brown como alcaldesa con red de lavado: Alejandrina Corral

Foto y datos de Araceli Brown permanecen activos en la página oficial de la OFAC. Foto: Captura de pantalla

BAJA CALIFORNIA (apro) .- La diputada panista Alejandrina Corral Quintero aseguró que investigarán las cuentas públicas de los periodos como alcaldesa de Araceli Brown Figueredo y, posteriormente, cruzarlo con los datos de las empresas señaladas dentro de la presunta red de lavado de dinero en el municipio de Playas de Rosarito.

La legisladora local lo refirió a la prensa en seguimiento a la acusación hecha por el gobierno de los Estados Unidos, de que al parecer la actual diputada federal por Morena habría recibido el dinero de las extorsiones y brindó protección a integrantes del Cártel de Sinaloa (CDS), como fue divulgado el pasado 18 de septiembre.

“Lo que estamos haciendo es ya investigar las cuentas públicas de cuando ella fue alcaldesa y cruzarlos con las empresas que está señalando Estados Unidos, para ver si se nos escapó algo, al momento de canalizar esos dictámenes, que muchos de ellos fueron improcedentes para llevar a cabo un tema penal”, dijo Corral Quintero.

Remarcó que Brown Figueredo debe separarse de su cargo y recordó que, cuando la entonces alcaldesa comparecía en el Congreso de Baja California no le gustaban los “enfrentamientos” o “posicionamientos” hechos por la oposición.

La diputada local agregó que, en el tema de instalación de cámaras de videovigilancia por parte del gobierno estatal, la expresidenta municipal al parecer estaba en contra de que hubiera en su localidad.

“Pero si recuerdas, en el tema de las cámaras, en los que siempre he estado metida, era el único municipio que Araceli ni permitió que entrara ninguna cámara del Estado y ella, en lo personal, como presidenta municipal, tampoco tenía cámaras. Es una persona que en muchas ocasiones se llegó a decir, incluso, que andaba armada”, aseguró.

En el contexto, Araceli Brown tuvo su primer periodo al frente del VIII Ayuntamiento de Rosarito, del 2019 al 2021; posteriormente fue reelecta para el IX Ayuntamiento, para el periodo 2021-2024, que dejó para competir como candidata a la diputación federal por el IX Distrito.