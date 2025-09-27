Detienen al presunto atacante de Pedro Varela, exalcalde de Queréndaro

MORELIA, Mich., (apro) .- Elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Eli “N", como presunto responsable del delito de tentativa de homicidio, cometido en agravio de Pedro Varela García, expresidente municipal de Queréndaro.

El organismo de procuración de justicia informó que, de acuerdo con la respectiva carpeta de investigación, el pasado 26 de febrero el exalcalde se encontraba en un establo ubicado en la localidad El Pantano, lugar hasta donde arribó Eli “N” acompañado de una mujer y tras hacerle unos reclamos al exalcalde, presuntamente accionó un arma de fuego en su contra, provocándole heridas en diversas partes del cuerpo.

Mediante un comunicado, la FGE refirió que tras la agresión el atacante escapó, mientras que la víctima abordó un vehículo y, como pudo, se retiró del lugar para solicitar el apoyo de unidades de urgencias médicas, por lo que fue auxiliado y canalizado a un hospital para su atención.

Por estos hechos, la Fiscalía Regional de Morelia inició una carpeta de investigación y una vez que realizó las actuaciones correspondientes solicitó la respectiva orden de aprehensión que, luego de valorar las pruebas existentes, fue obsequiada por un juez de control y cumplimentada por los agentes investigadores.

Una vez detenido, el presunto responsable de los hechos fue internado en el centro penitenciario local y, de acuerdo con la Fiscalía, en las próximas horas será conducido ante el órgano jurisdiccional que resolverá su situación jurídica.

Pedro Varela García, quien durante el ataque sufrido recibió cuatro impactos de bala, fue presidente municipal de Queréndaro en dos ocasiones: en los periodos 1993-1995 y 1999-2001.