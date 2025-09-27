Remueven a jefe del Instituto de Educación Básica de Morelos; investigan venta de plazas

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Con la presencia de la fuerza pública y de la Contraloría del Estado, la secretaria de Educación de Morelos, Karla Aline Herrera Alonso, destituyó a Leandro Vique Salazar como director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y cesó a siete personas más de puestos de confianza en el área jurídica.

La diligencia fue supervisada por la titular de la Contraloría estatal, Alejandra Pani Barragán. Ambas funcionarias arribaron a las instalaciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (SICAMM), perteneciente al IEBEM, donde realizaron una inspección sorpresa en el Departamento de Evaluación para la asignación de plazas a profesores de nuevo ingreso.

De acuerdo con información corroborada, se detectaron diversas irregularidades. Se ordenó desalojar al personal del área, cerrar las oficinas y resguardarlas bajo vigilancia.

Posteriormente, las funcionarias recorrieron las instalaciones. En cada área, Herrera Alonso, acompañada por Pani Barragán y el propio Vique Salazar, informó al personal administrativo que, a partir de ese momento, Raúl Aguirre Espitia —quien hasta horas antes se desempeñaba como director general de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Educación— asumiría la dirección del IEBEM.

Durante el recorrido, Vique Salazar aprovechó cada oportunidad para agradecer al personal el apoyo brindado durante su gestión.

La situación generó inconformidad entre el personal jurídico, que intentó ingresar para recoger sus pertenencias. En un primer momento se les negó el acceso; sin embargo, tras un intercambio de palabras y la llegada de algunos medios de comunicación, se les permitió entrar únicamente para retirar objetos personales. Poco después se notificó el despido de al menos siete trabajadores de esa área.

En paralelo, ingresó personal de la Fiscalía Anticorrupción del estado que procedió a sellar las oficinas y retirar cajas con documentación para iniciar una carpeta de investigación por presuntos actos de corrupción.

María Belém Castillo, directora del área jurídica, confirmó que las oficinas quedarán selladas para una revisión a profundidad.

La presencia policiaca y el trato hacia el personal jurídico provocaron molestia entre los trabajadores, y de manera repentina se suspendió el suministro de energía eléctrica en todo el edificio. Esto derivó en una manifestación espontánea de “brazos caídos”, en la que exigieron explicaciones y denunciaron lo que consideraron un operativo excesivo.

Hasta el lugar acudió el dirigente estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Joel Sánchez Vélez, quien aseguró a los inconformes que el caso de las personas despedidas sería revisado a fondo.

Horas más tarde, la Secretaría de Educación informó, mediante un comunicado difundido en sus plataformas digitales, que la mañana de este viernes recibió la renuncia de Leandro Vique Salazar como director general del IEBEM.

De acuerdo con información que ha trascendido, este operativo se originó tras denuncias por la presunta venta de plazas y cobros indebidos.