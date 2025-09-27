Retienen en Texas al diputado federal Mario López, exalcalde de Matamoros

MATAMOROS, Tamps. ( apro).– Mario López Hernández, actual diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exalcalde de Matamoros en dos periodos, permanece retenido por autoridades migratorias de Estados Unidos desde la noche del viernes.

El legislador fue detenido en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en Brownsville, Texas, alrededor de las 20:00 horas (hora de la frontera), en el área del Puente Viejo Internacional, que conecta Matamoros con Brownsville.

La camioneta en la que viajaba se mantiene estacionada en los carriles del lado americano, mientras que López Hernández, continúa bajo interrogatorio en las oficinas de CBP. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas de la retención ni el motivo del prolongado cuestionamiento.

Mario López fue presidente municipal de Matamoros de 2018 a 2021 y reelecto para el periodo 2021-2024 por Morena. En 2024 obtuvo una diputación federal por el PVEM en la actual legislatura.

Hasta las cinco de la mañana de este sábado, Mario López permanecía retenido en el Puente Viejo de Brownsville sin que se haya informado si será liberado o trasladado a otra dependencia federal en Estados Unidos.