Robo secretario de Hacienda BC: empleada dice que amigo del funcionario le pidió abrir caja fuerte

BAJA CALIFORNIA (apro) .- En el caso del robo en la casa del secretario de Hacienda de Baja California, la trabajadora doméstica habría recibido indicaciones de un supuesto “doctor” que –vía telefónica– se dijo amigo del funcionario estatal, y aseguró que este tenía una “emergencia económica”, declaró la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez.

La titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) lo indicó el jueves 25 de septiembre a la prensa, luego de divulgarse el robo de 5 mil dólares (más de 92 mil 353 pesos al cambio de hoy) y 16 relojes de lujo en la residencia ubicada en el fraccionamiento San Pedro Residencial, en el municipio de Mexicali.

Andrade Ramírez recordó que hay tres personas detenidas: la empleada doméstica y dos personas que hacían labores de albañilería en el patio de la casa.

“Dice ella que recibió una llamada de un ‘doctor’ de nombre Miguel ‘N’ que le decía que era amigo del secretario Marco (Antonio Moreno Mexía) y que procediera a abrir la caja fuerte que porque él tenía una emergencia económica e iba a mandar por el dinero”, citó la fiscal sobre las declaraciones.

Agregó que la detenida, al no poder abrir el equipo de seguridad, en su versión y hechos, le habló a los albañiles para que le ayudaran “a abrir y destruir la caja fuerte”.

Tras esto, elaboraron un “paquete” con las cantidades y joyas de la familia y del secretario de Hacienda, para posteriormente enviarlo en un supuesto taxi de aplicación Didi.

“Los llevan a un lugar y ahí los recoge un vehículo que no era de aplicación. Y, posteriormente, los llevan a un tercer lugar”, detalló.

La fiscal general aclaró que no puede brindar más avances en la investigación, pero que es el primer caso que tienen detectado “de esa manera”.

Sobre el presunto conductor de plataforma, aseguró que sí han solicitado información a la empresa, pero es parte de la investigación “más detallada”.

Y negó que, de momento, la empleada doméstica haya incurrido en contradicciones.

“En este momento no hemos tenido contradicciones, pero sí el hecho extraño de que haya procedido a hacer todo eso sin corroborar la información con sus patrones”, concluyó antes de retirarse.