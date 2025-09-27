Segundo ataque a policías de Culiacán en menos de 24 horas, deja un agente sin vida

Se registra un ataque en el sector la Conquista, en Culiacán, Sinaloa. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Un segundo ataque a elementos policiales en menos de 24 horas se registró este sábado en la capital de Sinaloa, dejando un elemento de la Policía Estatal sin vida, después de resultar herido en un tiroteo con un grupo armado.

Tras el ataque, arribó al sitio el secretario de Seguridad, Óscar Rentería Schazarino, en medio de un fuerte despliegue que incluyó agentes con blindaje alrededor del funcionario.

De acuerdo con el parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), el ataque ocurrió en el sector la Conquista, cuando patrullas de esta corporación fueron atacadas por hombres armados, quienes se resguardaron en un domicilio donde hallaron armamento y tres vehículos.

En el ataque resultó herido un agente de esta corporación y falleció más tarde mientras recibía atención médica.

Este es el agente número 38 en ser asesinado durante este año en Sinaloa.

La SSPE reportó el lugar de la detención de uno de los agresores, quien además resultó herido, como un domicilio que presuntamente se trata de una casa de seguridad.

Apenas la noche previa un convoy de las policías Estatal y Municipal fueron atacados en Bacurimí, zona en el mismo sector de la Conquista, al poniente norte de la ciudad.