Alcalde de Chilpancingo implora ayuda a Sheinbaum y Harfuch por ola de violencia

Policías resguardan la escena donde una urvan de transporte público fue incendiada esta mañana en Chilpancingo y que dejó como saldo dos mujeres y dos niñas con quemaduras . Foto: Cortesia Jessica Torres

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Cuatro mujeres, entre ellas dos menores de edad, sufrieron quemaduras luego de que hombres armados incendiaron la Urvan de transporte público en la que viajaban hacia Chilpancingo.

El hecho es parte de otra jornada de violencia que se vivió este domingo en la capital del estado, generada por dos grupos criminales, al margen de las autoridades, lo que ha provocado la suspensión parcial del transporte público y de clases para este lunes, así como zozobra en la población.

El alcalde, el priista Gustavo Alarcón Herrera, clamó ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum y al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Alarcón Herrera asumió la alcaldía tras el asesinato y decapitación del presidente municipal Alejandro Arcos Catalán, perpetrada el 6 de octubre de 2024, a una semana de rendir protesta. Arcos Catalán fue visto por última vez con vida cuando se adentró al municipio de Mochitlán, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Guerrero.

De acuerdo con reportes de la policía, la primera agresión ocurrió a las 3:30 de la madrugada. Un camión de la ruta Chilpancingo – Colotlipa (comunidad del municipio de Quechultanango) fue incendiado por sujetos desconocidos en el bulevar Vicente Guerrero. Al otro extremo de la vía se ubica la central de autobuses.

Este primer hecho orilló a transportistas de las rutas que van hacía los municipios del circuito Río Azul, de la zona del valle de El Ocotito y del municipio de Juan R. Escudero a instalar una base provisional al sur de la ciudad, a la altura de la comunidad de Petaquillas.

Argumentaron que no tenían garantías de seguridad para entrar a la ciudad.

El gobierno municipal puso a disposición de pasajeros y ciudadanos patrullas de Protección Civil, Bomberos y Policía Preventiva para trasladarlos al centro de la población.

A las 10:30 de la mañana, dos hombres interceptaron una Urvan de transporte público Chilpancingo - Amojileca con pasajeros en la colonia PRD. Los agresores pidieron a los usuarios descender y de inmediato rociaron con gasolina a la unidad y le prendieron fuego.

La señora Apolonia N de 59 años sufrió quemaduras de segundo grado en la espalda, mientras que su nieta de ocho años, a la que protegió, presentó lesiones en un brazo.

También resultaron con quemaduras de segundo grado, Daniela N de 26 años y embarazada; así como su hija de siete años.

Un tercer hecho de violencia se registró a las 11:50 horas en la carretera federal México – Acapulco a la comunidad de Zintlanapa, municipio de Mochitlán. Ahí un taxi con el número económico 782 fue interceptado por hombres armados que obligaron a los pasajeros a descender y quemaron la unidad.

En la ciudad las unidades de transporte público dejaron de circular de manera paulatina a partir de las 2 de la tarde.

Mientras que estudiantes foráneos de facultades de la Universidad Autónoma de Guerrero han decidido por su propia seguridad no viajar este lunes a Chilpancingo.

Implora ayuda

El alcalde capitalino Gustavo Alarcón imploró ayuda a la federación y exhibió en la cuenta oficial del Ayuntamiento de Chilpancingo oficios en los que ha solicitado al Secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Daniel Ledesma Osuna, la presencia de fuerzas federales ante posibles enfrentamientos armados por la presencia de personas armadas en la zona rural del municipio.

“El Ayuntamiento de Chilpancingo informa que con antelación se había notificado a los órdenes de gobierno estatal y federal sobre la posibilidad de un brote de violencia en la capital”, dice el comunicado de este domingo.

El jueves, pobladores de El Ocotito bloquearon la autopista del Sol para demandar seguridad tras la irrupción de un grupo delictivo en Rincón de Alcaparrosa y Coacoyullillo.

Mientras que el viernes y el sábado el propietario de una pollería y un repartidor de pollo fresco fueron asesinados en el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla.

La gobernadora de la entidad, la morenista Evelyn Salgado Pineda, no se ha pronunciado por la crisis de seguridad que azota a la capital, sede de los tres poderes y de servicios.