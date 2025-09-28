Ola violenta en Michoacán: dos muertos, un desaparecido, avionetas destruidas, autos incendiados...

Operativo este domingo en Erongarícuaro, Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Quiroga. . Foto: Facebook Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- Dos muertos y un desaparecido, avionetas destruidas y varios vehículos incendiados, fue parte del saldo de una serie de ataques perpetrados este fin de semana por grupos criminales en diversos puntos del estado.

Según reportes extraoficiales, desde la tarde del sábado grupos de civiles armados atacaron las comunidades de El Ahijadero y Santa María, en el municipio de Coahuayana, donde murieron dos hombres, uno de 22 años, cuyo cuerpo quedó tirado en el patio de un domicilio, y otro de 50, quien se encontraba a bordo de una camioneta Toyota Hilux, mientras que permanece desaparecido un joven que en los momentos de la balacera salió a recoger una vaca a una ranchería y desde entonces se ignoraba su paradero.

Posteriormente, entre la madrugada y la mañana del domingo fue incendiado un autobús de pasajeros en la carretera México 200, a la altura del puente Coahuayana, en los límites con el estado de Colima, y cayó un dron con un artefacto explosivo que no detonó, en la localidad Zapotán, del mismo municipio.

Así también, se registraron quemas de vehículos en diversos tramos de la carretera Erongarícuaro-Pátzcuaro, a la altura de las comunidades de Santa Ana Chapitiro, San Pedro Pareo y Nocutzepo.

Mientras tanto, en el municipio de Tepalcatepec, en la región de Tierra Caliente, una avioneta Cessna fue destruida y dos más sufrieron daños por esquirlas y fuego a causa de un ataque con drones explosivos contra la pista de aterrizaje “La Parota”.

En el lugar no se registraron víctimas, sino únicamente daños materiales, tanto en las aeronaves como en las instalaciones.

Operativos

Después de los ataques, se realizaron operativos interinstitucionales en cada región para tratar de restablecer el orden, brindar seguridad a los habitantes y dar con el paradero de los responsables, aunque en Coahuayana hubo quejas por la tardanza de la llegada de las corporaciones de seguridad.

Respecto de los diversos brotes de violencia en el estado, el secretario general de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, declaró que obedecen a disputas entre grupos delictivos, aunque precisó que hasta este domingo no había reportes de personas detenidas.

“El reporte que tengo —dijo el funcionario estatal— es que ayer en la madrugada hubo un enfrentamiento entre grupos delincuenciales, donde hubo un ataque con drones a una zona de avionetas; la Secretaría de Seguridad Pública y la Defensa se están haciendo cargo de la situación”.

Añadió: “No tenemos una situación en específico, simplemente la disputa de los territorios entre cárteles de la delincuencia organizada. Las avionetas eran privadas, estaban en resguardo y no iban en vuelo, ni con personas. Era como un tipo de hangar, posiblemente propiedad de los grupos delincuenciales”.

En relación con el incendio de vehículos en la zona de Erongarícuaro y los ataques en Coahuayana Zepeda dijo que también tienen que ver con disputas territoriales, aunque negó que en el primer sitio existido bloqueos carreteros, como trascendió en redes sociales, pues aseveró que únicamente se trató de vehículos incendiados a la orilla del camino.