Secuestran y liberan a hermano de senadora morenista en Michoacán

Elementos de Guardia Civil localizaron al hermano de la senadora. Foto: Facebook Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- Fernando Saucedo Reyes, hermano de la senadora morenista Araceli Saucedo, fue privado de la libertad al mediodía del sábado en Opopeo, municipio de Salvador Escalante, y horas más tarde fue liberado por sus propios captores.

La información fue confirmada este domingo por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, quien mencionó que tras tenerse conocimiento del suceso se implementó un operativo de seguridad en las inmediaciones de Salvador Escalante, por parte de los tres niveles de gobierno, y posteriormente el afectado se presentó sano y salvo en su domicilio.

En entrevista con varios medios de comunicación, el funcionario estatal indicó que los detalles de este caso serán dados a conocer por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), que es la responsable de realizar la investigación respectiva.

Desde la tarde del sábado trascendió a través de las redes sociales que el familiar de la senadora había sido privado de la libertad por tres hombres y una mujer que llegaron a su domicilio a la orilla de la carretera a Pátzcuaro y, a punta de pistola, lo obligaron a subir a su propio vehículo, marca Jeep, y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Tras presenciar los hechos, sus familiares realizaron el reporte a las líneas de emergencias, ante lo que se movilizaron diversas corporaciones de seguridad que realizaron un operativo de búsqueda y posteriormente Saucedo Reyes fue puesto en libertad.

Las autoridades no precisaron cuál fue el móvil del suceso ni las condiciones de salud con que regresó el familiar de la senadora, además de que no se ha informado si hay alguna persona detenida por ese hecho.